Samsung zaprezentował PlayGalaxy Link

Samsung zaprezentował autorską usługę pozwalającą na strumieniowe przesyłanie gier pomiędzy urządzeniami. PlayGalaxy Link umożliwia streamowanie gier z poziomu komputera na telefon. Odbywa się to w bardzo prosty sposób. Wystarczy zainstalować na komputerze oraz smartfonie odpowiednią aplikację (którą można pobrać z Galaxy Store'a) i sparować oba urządzenia.

Po wykonaniu tej operacji możliwe jest granie z poziomu smartfona. Warto tylko zaopatrzyć się w specjalny kontroler w stylu Glapa. To rodzaj pada z wgłębieniem na telefon, upodabniający go do Nintendo Switcha w trybie tabletu.

W chwili obecnej z aplikacji mogą korzystać posiadacze smartfonów Galaxy S10 i Note 10. W przyszłości apka trafi również do starszych modeli: Galaxy Folda, S9, Note'a 9 oraz Galaxy A90. Do poprawnego działania usługi niezbędny jest natomiast komputer z Windowsem 10, procesorem (minimum) Intel Core i5, 8GB RAM-u i kartą Nvidia GTX 1060 lub AMD Radeon RX550.

Aplikacja jest dostępna w Korei Południowej, USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Włoszech, Holandii, Francji, Singapurze i Rosji. Lista państw z czasem się wydłuży.

fot. Samsung