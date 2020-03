SanDisk zaprezentował wytrzymałe karty microSD

SanDisk zapowiedział nową serię kart microSD, które mają się charakteryzować przede wszystkim znaczną wytrzymałością – od 3 do nawet 15 lat pracy bez awarii. Karty pamięci z serii Max Endurance sprzedawane będą w wariantach 32, 64, 128 i 256 GB. Prawdopodobnie nośniki wzbogacono o dodatkowa pamięć flash NAND, ułatwiającą pracę kontrolera dysku.

Za wytrzymałość mechaniczną odpowiada natomiast wzmocniona obudowa, która zapewnia odporność na wstrząsy oraz promieniowanie rentgenowskie. Karty mogą przy tym pracować w temperaturach od -25 do nawet 85 stopni Celsjusza.

Nośniki zapewniają odczyt na poziomie do 100 MB/s oraz zapis z prędkością 40 MB/s; w przypadku zapisu sekwencyjnego jest to 30 MB/s. Najdłuższą trwałość, na poziomie 15 lat, ma nośnik 256 GB, a najkrótszą, 3-letnią, model z 32 GB pamięci. Firma ujawniła też ceny poszczególnych modeli:

• 256 GB – ok. 355 zł,

• 128 GB – ok. 180 zł,

• 64 GB – ok. 93 zł,

• 32 GB – ok. 55 zł.

