Santander uruchomi nową usługę

W Santanderze kupisz i nie od razu zapłacisz

Santander poinformował, że uruchomi aplikację BNPL (buy now, pay later). Usługa ma nazywać się Zinia i najpierw działać w Holandii, a później w całej Europie. Przedstawiciele banku zapowiedzieli, że za pomocą Zini zamierzają wyprzeć z rynku konkurencję. Należą do niej m.in. aplikacje Klarna i Afterpay.

Ezequiel Szafir, dyrektor generalny działu bankowości internetowej Santandera powiedział, że bank chce zostać liderem na rynku aplikacji BNPL. Szafir stwierdził, że projekt ma duże szanse powodzenia ze względu na wiarygodność, jaką ma Santader. Według dyrektora będzie to odróżniać Zinię od konkurencji.

Przybywa użytkowników BNPL

Aplikacje BNPL są coraz popularniejsze. W Niemczech przez ostatni rok przybyło w tym sektorze 2 mln klientów. Zakupami BNPL interesują się tacy giganci finansowi jak PayPal i Block Jacka Dorseya, które kupiły Afterpay za 29 mld dolarów. Również GreenSky zyskał bogatego inwestora w postaci banku Goldman Sachs, który nabył pożyczkodawcę za 2,2 mld dolarów. Amazon z kolei współpracuje z brytyjskim Barclaysem.

