Sapphire GPRO E – karty graficzne do zastosowań przemysłowych

Wysoka moc obliczeniowa

Sapphire GPRO E9260 jest najmocniejszym przedstawicielem serii E. Karta dysponuje mocą 2,5 TFLOPS dla obliczeń pojedynczej precyzji, 8 GB pamięci GDDR5 oraz czterema portami DisplayPort 1.3. Może wyświetlać obraz jednocześnie na dwóch monitorach 5K @ 60 Hz lub czterech monitorach 4K @ 60 Hz. Jej chłodzenie opiera się na wydajnym, pojedynczym wentylatorze z podwójnym łożyskiem kulkowym o wysokiej żywotności. Karta sprawdzi się w zastosowaniach wymagających dużej wydajności graficznej - w wysokiej jakości automatach do gier czy zaawansowanych badaniach medycznych oraz militarnych.

Pewne połączenie

Sapphire GPRO E8870 charakteryzuje się mocą obliczeniową 1,5 TFLOPS w obliczeniach pojedynczej precyzji, 4 GB pamięci GDDR5 oraz sześcioma złączami Mini DisplayPort. Złącza można zabezpieczyć przed przypadkowym wysunięciem poprzez przykręcenie ich do śledzia. Karta obsługuje biblioteki DirectX 12 i systemy wykorzystujące do sześciu monitorów 4K @ 60 Hz. GPRO E8870 jest polecana do zastosowań wielomonitorowych, wymagających dużej mocy obliczeniowej. Tak jak w przypadku E9260, jej chłodzenie opiera się na wydajnym, pojedynczym wentylatorze z podwójnym łożyskiem kulkowym o wysokiej żywotności.

Zarówno GPRO E9260, jak i GPRO E8870 nie przekraczają 80 W poboru energii elektrycznej. Obie wspierają 30-bitową głębię kolorów oraz funkcję DirectGMA. Dzięki DirectGMA inne urządzenia są w stanie otrzymać bezpośredni dostęp do pamięci karty. Takie rozwiązanie oznacza niskie opóźnienia i wysoką wydajność w takich zastosowaniach jak np. przechwytywanie obrazu.

Kompaktowe rozwiązanie: Sapphire Radeon E8860 oraz GPRO E6465

Dla konfiguracji wielomonitorowych wymagających kart o niskim profilu (HH/HL) i niewielkim poborze energii elektrycznej przewidziano Sapphire Radeon E8860 oraz GPRO E6465.

Radeon E8860 cechuje się mocą 768 GFLOPS w obliczeniach pojedynczej precyzji, czterema złączami Mini DisplayPort 1.2 i poborem energii elektrycznej nieprzekraczającym 40 W.

Natomiast GPRO E6465 ma odpowiednio 192 GFLOPS, cztery złącza Mini DisplayPort i konsumuje nie więcej niż 30 W energii. Ponadto karta jest chłodzona w pełni pasywnie.

Wszystkie karty GPRO z serii E otrzymały zaimplementowaną funkcję kompensacji ramek. Zapobiega ona zniekształceniom obrazu wyświetlanego na konfiguracji wielomonitorowej.

Produkty są objęte dwuletnią gwarancją producenta.