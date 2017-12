„Save the Light” – nowa gra ze świata „Steven Universe”

Grę przygotowało studio Grumpyface Studios we współpracy z Rebeccą Sugar twórczynią świata „Steven Universe". „Save the Light" to kontynuacja popularnej gry RPG „Attack the Light". Na Ziemię przybywa Hessonit, nowy Klejnot, któremu głosu użycza Christine Baranski. Intruzka chce zmienić Pryzmat w potężną broń, której użyje do realizacji swoich niecnych planów. Steven i jego przyjaciele wyruszają więc na wielką przygodę, aby ją powstrzymać. Gracze będą mieli możliwość spotkania zarówno zupełnie nowych, jak i dobrze znanych postaci ze świata gry, a także odwiedzenia znajomych miejsc, takich jak Beach City, Truskawkowe Pole, Wielka Północ i wiele innych.

Gra daje możliwość zbudowania drużyny złożonej z ośmiu unikalnych bohaterów i rozwijania ich za pomocą specjalnych umiejętności oraz dającego się modyfikować ekwipunku. Odpowiednio przygotowane postaci będą toczyć ekscytujące pojedynki w systemie łączącym elementy czasu rzeczywistego i strategii turowej. Rozbudowany system relacji pozwala wzywać poszczególne postaci do walki, odblokowywać specjalne ataki grupowe oraz fuzje, takie jak Stevonnie (Steven i Connie), Opal (Ametyst i Perła), Sardoniks (Granat i Perła), Kwarc Dymny (Steven i Ametyst) oraz Sugilit (Granat i Ametyst).

Gra „Save the Light" jest skierowana dla dzieci powyżej siódmego roku życia (PEGI 7).