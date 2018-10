Savi 8200 Series i Voyager 4200 UC Series - słuchawkowe do firmy

Nowa seria bezprzewodowych zestawów słuchawkowych Savi 8200 ma zasięg do 180 metrów, pracownicy mogą przejść od biurka do na przykład pobliskiego pokoju spotkań, aby odbyć ważną lub prywatną rozmowę bez zerwania połączenia. Słuchawki serii Savi 8200 zawierają funkcję aktywnego redukcji szumów (ANC) i nową funkcję ograniczania dźwięku otaczających rozmów, co oznacza, że głosy współpracowników w biurze nie będą częścią rozmowy. Urządzenia z serii Savi 8200, które są dostępne w zestawach stereo lub mono w wersji hi-fi. Urządzenia te wyznaczają nowy standard prowadzenia rozmów w środowisku biur open Office.



Plantronics wprowadził również zestawy słuchawkowe Voyager 4200 UC. Te zestawy słuchawkowe są pierwszymi urządzeniami z serii Voyager, które otrzymały certyfikat Skype for Business Open Office.

Savi 8200 i Voyager 4200 zintegorwane są z Plantronics Manager Pro, dzięki czemu pracownicy działów IT mogą centralnie zarządzać tymi urządzeniami, aktualizując je i udostępniając nowe funkcje.