Seagate przedstawia bardzo szybki dysk twardy Mach.2

Pokonać limity

Firma Seagate zaprezentowała właśnie dysk twardy Mach.2 Exos 2X14. Zamknięty w 3,5-calowej obudowie model podczas operacji sekwencyjnego zapisu/odczytu osiąga szybkość transferu wynoszącą nawet 524 MB/s, czyli podobną jak w przypadku typowego dysku SSD wyposażonego w interfejs SATA III.

Jest to wartość imponująca tym bardziej, że mówimy o klasycznym urządzeniu HDD pracującym z prędkością 7200 obrotów na minutę i wyposażonym w 256 MB pamięci podręcznej. Osiągi modelu sprawiają, że jest to zdecydowanie najszybszy dysk mechaniczny, jaki kiedykolwiek powstał.

Jak to możliwe?

Transfer na takim poziomie udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych od siebie zestawów głowic, realizujących osobno funkcję zapisu oraz odczytu danych. To pozwoliło niemal dwukrotnie zwiększyć możliwości sprzętu przy utrzymaniu średniego opóźnienia na poziomie 4,16 ms. Zaletami Mach.2 ma być też duża energooszczędność. W trybie uśpienia pobierana jest zaledwie 7,2 W, a pod dużym obciążeniem jest to nie więcej niż 13,5 W.

Dysk mogą już kupić wybrani klienci. Nośnik ma pojemność nawet do 7 TB. Na razie jest to konstrukcja przeznaczona bardziej do zastosowań komercyjnych (np. do centrów danych).

fot. Seagate