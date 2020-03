Seksroboty mogą być groźne dla ludzi

Brytyjski uczony, dr David Levy, w wywiadzie udzielonym w zeszłym tygodniu „Dailey Start" powiedział, że już wkrótce maszyny wykorzystując sztuczną inteligencje (AI), nauczą się własnych pragnień seksualnych i w pewnym stopniu staną niezależne od człowieka. A to może być niebezpieczne, gdyż nie można wykluczyć napaści seksualnych robotów na ludzi.

Przyznać trzeba, że wizja w której robot ma ochotę na seks z człowiekiem jest dość porażająca. Dlatego też dr Levy twierdzi, że potrzebna jest debata na temat określenia granic, jakie ludzie powinni postawić rozwojowi maszyn.

Jego zdaniem w ciągu najbliższej dekady roboty będą miały sztuczne osobowości, swoje emocje i pragnienia. Jednym z nich, czego obecnie wykluczyć nie można, może być zaangażowanie męskich robotów w aktywność seksualną z kobietami. Te maszyny stają się coraz bardziej zaawansowane i już są na przykład w stanie odczuwać ból.

– Siła libido samca-bota opartego na sztucznej inteligencji będzie jednym z czynników wpływających na to, jak często i w jaki sposób zamierza on inicjować stosunek – przekonuje dr David Levy – Oczywistym jest, że konieczne będzie nauczenie robotów, jak odpowiednio mają one zachowywać się w różnych sytuacjach seksualnych i co robić, gdy kobieta nie wyraża jednoznacznych sygnałów zachęty lub odmowy.

Tylko pozornie te problemy mogą wydawać się błahe. Okazuje się jednak, że roboty seksualne już teraz są poszukiwanym towarem na całym świecie. Poza tym zawsze istnieje ryzyko atakowania robotów na przykład przez organizacje terrorystyczne. Taka sytuacja jest zawsze możliwa, bo obecnie żyjemy w czasach, w których hakerzy potrafią się włamać nawet do zasobów Pentagonu. Robot domowy wydaje się więc łatwym celem.

Tutaj w opinii dra Davida Levy`ego pojawia się kolejny problem. Nie brakuje ludzi, którzy uważają za zabawne na przykład pozbawienie szpitala prądu, tak by przez pewien czas chory nie mogli być poddawani badaniom i zabiegom. Dlatego też złośliwe zainfekowanie robotów seksualnych, i tym samym skłonienie ich do niebezpiecznych zachowań, jest wielce prawdopodobne. Hakerzy, którzy przyczyniają się do ogromnych strat, nie tylko materialnych, powinni być surowo karani. Tymczasem jeszcze prawodawstwo wielu krajów nie jest przygotowane na osądzanie tego typu przestępstw.

Fot. Gerd Altmann/Pixabay