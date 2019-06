Sennheiser GSP 670 – bezprzewodowe słuchawki dla graczy

Bezprzewodowa technologia wykorzystywana w GSP 670 opiera się na opracowanym przez firmę Sennheiser połączeniu o niskiej latencji. Dzięki sparowaniu z dołączonym adapterem USB - GSA 70 - użytkownicy doświadczą transmisji dźwięku z niemal zerowym opóźnieniem. Takie rozwiązanie zapewnia kompatybilność zarówno z komputerami PC, jak i Sony PlayStation 4. Zestaw słuchawkowy jest również wyposażony w Bluetooth, aby jednocześnie łączyć się z bezprzewodowymi urządzeniami, takimi jak smartfony i tablety. Gracze mogą odbierać połączenia za pomocą jednego przycisku i bezproblemowo wrócić do gry, gdy zakończą rozmowę.

Sennheiser Gaming Suite umożliwia spersonalizowany dźwięk na PC

Z GSP 670 użytkownicy mogą cieszyć się najwyższą jakością dźwięku Sennheiser. Zamknięta konstrukcja słuchawek zapewnia głębokie basy bez straty na jakości średnich i wysokich częstotliwości. Aby uzyskać jeszcze bardziej spersonalizowany dźwięk, Sennheiser oferuje oprogramowanie Gaming Suite dla systemu Windows. Narzędzie to zapewnia dostęp do różnych trybów dźwięku przestrzennego, korektora dźwięku, różnorodnych opcji mikrofonu i gotowych do użycia ustawień dla popularnych gatunków muzycznych czy warunków odsłuchowych.

Niezależna kontrola dźwięku gry i czatu

GSP 670 są wyposażone w mikrofon o wysokiej jakości, który aktywnie minimalizuje szumy tła i może być wyciszony przez proste podniesienie ramienia wysięgnika. Słuchawki zapewniają również możliwość niezależnego sterowania dźwiękiem czatu oraz dźwiękiem gry - dzięki dwóm zintegrowanym pokrętłom można zrównoważyć poziomy głośności pomiędzy rozgrywką a komunikacją głosową.

Długi czas pracy baterii i szybkie ładowanie przez USB

Żywotność baterii - do 20 godzin przez Bluetooth i do 16 godzin przez połączenie za pośrednictwem adaptera USB - pozwala na długie sesje gamingowe. Inteligentne zarządzanie baterią wykrywa, kiedy zestaw słuchawkowy jest używany i automatycznie włącza lub wyłącza go, aby zmaksymalizować czas pracy baterii. GSP 670 obsługuje szybkie ładowanie przez USB: po 7 minutach ładowania zestaw słuchawkowy może działać przez kolejne 2 godziny. Słuchawki mogą być również używane podczas ładowania i mogą działać na kablu nawet bez adaptera USB podłączonego do systemu.

Komfort i dopasowanie

Aby zapewnić najwyższy komfort podczas długich sesji gamingowych, poduszki nauszników są obszyte chłodzącym materiałem zamszowym, który zapobiega przyklejaniu się słuchawek do skóry. Wykorzystanie sztucznej skóry na bokach poduszek pozwala zaś zredukować hałas otoczenia. W połączeniu z inteligentnym metalowym systemem zawiasów, GSP 670 idealnie dopasowuje się do każdego rozmiaru głowy i kształtu twarzy.

Cena i dostępność

Słuchawki Sennheiser GSP 670 będą dostępne na polskim rynku w sierpniu 2019 w katalogowej cenie 1499 zł.