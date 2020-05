Seria Huawei Y rozrasta się o kolejne modele

Potęga nowej generacji – Huawei Y6p

Smartfon Y6p został wyposażony w duży wyświetlacz HD+ o rozmiarze 6,3 cala z wcięciem dla aparatu fotograficznego w kształcie kropli. Telefon wyróżnia się dużą powierzchnią użytkową, zajmującą aż 88,4% panelu przedniego. Czytnik linii papilarnych został umieszczony na obudowie telefonu.

Smartfon zyskał miano najpotężniejszego w nowej generacji serii Y ze względu na wyjątkowy, potrójny aparat. Sprzęt z obiektywem szerokokątnym, pojemną pamięcią 3 GB + 64 GB oraz potężną baterią 5000 mAh z funkcją przewodowego ładowania zwrotnego to gratka dla fanów fotografowania smartfonem.

Główny aparat Y6p został wyposażony w trzy obiektywy. Podstawowy ma rozdzielczość 13 MP i przysłonę f/1.8. Drugi – o rozdzielczości 5 MP i z przesłoną f/2.2 – umożliwia wykonanie zdjęć szerokokątnych. Trzeci natomiast, z rozdzielczością 2 MP, pozwala na zrobienie fotografii z artystycznym efektem bokeh.

Sercem Y6p jest 8-rdzeniowy procesor MediaTek MT6762R, wspierany przez pamięć operacyjną 3 GB, natomiast pamięć wewnętrzna 64 GB może zostać rozszerzona kartą pamięci o pojemności do 512 GB.

Huawei Y6p jest zasilany przez potężną baterię 5000 mAh, która może też stać się przenośnym power bankiem – dzięki funkcji przewodowego ładowania zwrotnego do 6 W. Wystarczy podłączyć smartfon do innego urządzenia, np. drugiego telefonu, by naładować jego baterię.

Smartfon został wyprodukowany w trzech kolorach: zielonym, fioletowym i czarnym.

FullView z Huawei Y5p

Ten smartfon został wyposażony w 5,45-calowy wyświetlacz HD+ FullView, idealny do oglądania seriali lub grania w gry.

Sercem Y5p jest 8-rdzeniowy procesor MediaTek MT6762R, wspierany przez pamięć operacyjną 2 GB, natomiast pamięć wewnętrzna 32 GB może zostać rozszerzona do 512 GB za pomocą karty pamięci.

Huawei Y5p otrzymał aparat główny 8 MP z przysłoną f/2.0 oraz przedni aparat z obiektywem 5 MP i przesłoną f/2.2. Zasilany jest przez baterię o pojemności 3020 mAh. Dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, miętowym i niebieskim.

Smartfony Huawei Y6p i Y5p wykorzystują oprogramowanie EMUI 10.1, bazujące na systemie operacyjnym Android. Udostępniają usługi Huawei Mobile Services (HMS).

Huawei rozdaje prezenty

Nowe smartfony Huawei Y6p i Y5p można zamówić w przedsprzedaży od 7 do 24 maja br. w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl, w firmowym sklepie Huawei w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie, w RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Morele.net, MyCenter, AB FOTO, Carrefour i Empik oraz w sieci Plus (od 13 do 24 maja br.).

W okresie przedsprzedaży do zakupionego telefonu za 1 zł dodawana jest opaska sportowa. W przypadku Y6p jest to Huawei Band 4, a przy zakupie Y5p – Huawei Band 3e.

Od 25 maja br. nowe telefony Huawei będą dostępne w regularnej sprzedaży.

Aby uzyskać bezterminowy dostęp do mapy Polski i nawigację AutoMapa, wystarczy zalogować się z użyciem ID Huawei, a następnie pobrać AutoMapę ze sklepu Huawei AppGallery.

W celu uzyskania kuponu o wartości 20 zł na pierwsze zakupy w aplikacji Allegro należy pobrać aplikację ze sklepu Huawei AppGallery, następnie przejść do sekcji „Prezenty" w Huawei AppGallery i odebrać kupon. Aby wykorzystać kupon, użytkownik podczas zakupów (za minimum 50 zł) musi wpisać kod z kuponu w sekcję „Płać mniej" w aplikacji Allegro.

Uzyskanie bezpłatnego 3-miesięcznego dostępu do ebooków i audiobooków w aplikacji Empik Go wymaga pobrania ze sklepu Huawei AppGallery aplikacji, następnie przejścia do sekcji „Prezenty" w Huawei AppGallery i odebrania kodu. W celu jego realizacji trzeba wejść na stronę www.empik.com/gofree, zalogować się lub założyć konto na empik.com, wpisać kupon, podać dane swojej karty kredytowej i potwierdzić subskrypcję.

fot. Huawei