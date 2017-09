Sharkoon PureWriter TKL - niskoprofilowa klawiatura mechaniczna

Sharkoon PureWriter TKL jest niskoprofilowy, przez co użytkownikowi towarzyszy uczucie pisania na laptopie. Dzięki niskiej wysokości klawiszy - 6.2mm możemy korzystać z urządzenia bez dodawania z przodu podstawki pod nadgarstki. W trybie czerwonych switchy producent skupił się na maksymalnym wyciszeniu klawiszy, natomiast w ustawieniu niebieskim wzrasta przyjemność z pisania.

Klawiatura posiada również funkcje podświetlenia, którą możemy regulować oraz wybierania animowanych wzorów, a nawet zaprogramowania własnych. Całość obsługuje anty-ghosting oraz n-key rollover.

Urządzenie możemy także podłączyć do smartfona lub tabletu przy użyciu adaptera OTG dzięki czemu klawiatura może służyć do komputera stacjonarnego, do laptopa i jeszcze do komórki.

Sugerowana cena detaliczna: 299zł brutto