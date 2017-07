Sharp celuje w bezramkowe smartfony

Mowa o modelach FS8016 i FS8010. Mają to być smartfony cechujące się brakiem ramek wokół ekranu i nowoczesnym designem. Co ciekawe, od strony technicznej nie będą to reprezentanci najwyższej półki. Za wyświetlanie obrazu w obu przypadkach będzie odpowiadał 5,5-calowy ekran o rozdzielczości 2048 x 1080 pikseli, a wydajność zostanie powierzona średniej klasy układom Snapdragon: 330 i 660.

Smartfony będą dostępne w dwóch wariantach: 4 i 6 GB pamięci RAM. Na pliki w obu wersjach pozostawiono 64 GB. Aparat główny będzie skonstruowany z dwóch współpracujących jednostek o 12-megapikselowych matrycach.

Premiera FS8016 i FS8010 jest zaplanowana najprawdopodobniej na 17 lipca. Bardzo możliwe, że trafią one do sprzedaży również w Europie.