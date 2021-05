Sharp zapowiedział smartfona z jednocalowym sensorem

Jeden, ale za to jaki...

Aquos R6 to nowy smartfon firmy Sharp. Telefon na pozór wydaje się trochę niedzisiejszy. W czasach, gdy producenci stawiają coraz bardziej na dodawanie kolejnych obiektywów poszerzających funkcjonalność aparatu i poprawiają jakość zdjęć dzięki sztucznej inteligencji, Aqous R6 ma jeden obiektyw zaprojektowany we współpracy z firmą Leica. Sensor będzie mieć przekątną aż 1 cala, co jak na telefon jest wartością imponującą. Matryca ma rozdzielczość 20 Mpix, a towarzyszy jej dioda doświetlająca LED i czujnik ToF.

Z pełną mocą

Oprócz nietypowego aparatu, telefon wyróżnia się za sprawą 6,6-calowego ekranu o rozdzielczości 2730x1260, wykonanego w technologii OLED. Zapewnia on dynamiczne odświeżanie o częstotliwości do 240 Hz i ma jasność 2000 nitów. Obsługuje też standard HDR10. W wyświetlacz wbudowano czytnik linii papilarnych Qualcomm 3D Sonic Max. Cechuje się on znacznie większym niż zwykle obszarem skanowania i umożliwia nawet włączenie kontroli ze sprawdzaniem odcisków dwóch palców równocześnie.

W obudowie znajdziemy procesor Snapdragon 888, 12 GB RAM i 128 GB pamięci typu UFS 3.1; istnieje możliwość rozszerzenia jej za pomocą karty microSD. Ciekawostką jest to, że firma dołącza do urządzenia adapter, pozwalający szybko przegrać dane z poprzedniego smartfona z Androidem lub iOS-em. Telefon jest zgodny ze standardem 5G.

Premiera Aquosa R6 odbędzie się już w czerwcu. Na razie model trafi niestety tylko do sklepów w Japonii, a producent nie wspomniał jeszcze o premierze w innych zakątkach świata. Cena nie została na razie ujawniona.

fot. Sharp