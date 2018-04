Składany smartfon od LG?

Co ciekawe, patent został zgłoszony 28 września 2016 r., a więc oznacza to, że prace nad projektem ruszyły mniej więcej w tym samym czasie co w Samsungu. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez źródło, smartfon ma mieć dwa ekrany (oba zakrzywione) i fizyczną klawiaturę QWERTY.

Oprócz tego, pojawił się również wniosek dotyczący składanego smartfonu z dwoma bateriami i dwoma złączami mini jack. Na razie nie wiadomo, czy LG jest w trakcie realizacji któregokolwiek z pomysłów, jednak warto wiedzieć, że koreańska firma rozważa w ogóle wprowadzenie na rynek tego typu urządzeń.

Przypomnijmy, że niedawno CNBC ujawniło, że nad podobnym projektem pracuje także Apple. Składany iPhone miałby zadebiutować za około dwa lata.

Zdjęcie pochodzi z serwisu LetsGoDigital.