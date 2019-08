Skróty na Dysku Google'a

Firma Google zamierza dodać do zestawu aplikacji online (Arkuszy, Prezentacji i Dokumentów) funkcję tworzenia skrótów, które będzie można udostępniać innym użytkownikom.

Skróty są wskaźnikami do plików przechowywanych w innym folderze lub na innym dysku. Pozwalają one wyświetlać zawartość konkretnych dokumentów bez konieczności tworzenia ich kopii.

Nowa funkcja, której testy beta właśnie się rozpoczynają, pozwoli na utworzenie skrótów do całych folderów, Dokumentów Google'a, Prezentacji Google'a i Arkuszy Google'a, plików JPG, PDF oraz dokumentów MS Office. Użytkownik będzie miał do dyspozycji polecenie menu kontekstowego Dodaj skrót do tego pliku na Dysku.

Tworzenie skrótów będzie włączane stopniowo. Osoby zainteresowane wypróbowaniem opisywanej funkcji w wersji beta powinny zgłosić się do programu testów, korzystając ze specjalnego formularza rejestracyjnego.

fot. Google