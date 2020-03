Slack z wygodnymi poprawkami

Slack zaprezentował szereg modyfikacji aplikacji służącej do komunikacji i pracy zespołowej. Prostszy i bardziej intuicyjny interfejs użytkownika ma otworzyć program na większą liczbę biznesowych użytkowników. Zmiany obejmują nowy przycisk „Utwórz", łatwiejszą nawigację i możliwość dostosowywania pasków bocznych do potrzeb.

Jak podają twórcy Slacka, pierwsi użytkownicy aplikacji byli profesjonalistami z branży IT, ale po 6 latach od jej uruchomienia, kiedy korzysta z niej 12 mln osób dziennie, wśród użytkowników najszybciej przybywa pracowników z branż marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Aby wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, firma wprowadziła nowe funkcje programu, które mają sprawić, że używanie Slacka będzie łatwiejsze.

Umieszczony w lewym górnym rogu aplikacji przycisk „Utwórz" pozwala użytkownikom rozpocząć tworzenie wiadomości, jeszcze zanim zdecydują się na jej wysłanie przez komunikator. To opcja znana wszystkim z poczty elektronicznej – jeśli taka wiadomość nie zostanie wysłana, będzie automatycznie zapisana jako robocza. Funkcja ta ma zmniejszyć lęk przed korzystaniem ze Slacka wszystkich tych, którzy obawiają się pochopnego wysłania wiadomości w kanałach bezpośrednich.

Zmieni się też mało intuicyjne dotychczas wyszukiwanie ludzi lub kanałów oraz reagowanie na wątki i wzmianki w Slacku. Na pasku bocznym dostępna będzie nowa sekcja Ludzie, Wzmianki i Reakcje.

Jedną z większych i istotniejszych zmian jest możliwość dostosowania do swoich potrzeb paska bocznego. Obejmuje ona m.in. bardzo wygodną opcję tworzenia sekcji podobnych do folderów – dla konkretnego projektu lub w celu pogrupowania rozmów. Niedługo będzie można też ustawić swoją wersję kolorystyczną (wybór z 11 motywów).

Kolejnym ułatwieniem mają być dodane do paska nawigacyjnego przyciski strzałek służących do poruszania się między kanałami (dotychczas było to obsługiwane przez skróty klawiaturowe, których używanie nie jest dziś powszechnym nawykiem). Ikona zegara natomiast pokazuje historię przeglądania, co umożliwia użytkownikom szybkie przejście do poprzednich kanałów.

Wprowadzanie nowych funkcji Slack rozpoczął wczoraj (18 marca); w nadchodzących tygodniach firma planuje również przeprojektowanie aplikacji mobilnej. Funkcje te będą dostępne dla użytkowników na wszystkich poziomach płatności, a także w wersji bezpłatnej (bez opcji tworzenia sekcji).

fot. YouTube – Howfinity