Słuchawki Hykker Soul Sound w sieci sklepów Biedronka

Produkt marki Hykker wyróżnia się przede wszystkim wysoką jakością dźwięku (pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz) oraz nowoczesnym wyglądem. Słuchawki zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej radości i wygodzie z użytkowania. Ich konstrukcja sprawia, że Soul Sound to doskonały towarzysz każdej podróży. Składany pałąk o regulowanej długości pozwala precyzyjnie dopasowywać jego wielkość do własnych potrzeb, co znacznie ułatwia przechowywanie słuchawek.

Ponadto, urządzenie dzięki swojej nausznej konstrukcji gwarantuje dobre odizolowanie od hałasu, szczególnie przydatne podczas korzystania w miejskim zgiełku. Hykker Soul Sound świetnie sprawdzą się więc w codziennym użytkowaniu - w drodze do szkoły, pracy i w dłuższej podróży.

Słuchawki są wyposażone w długi, odłączany przewód o długości 155 cm, zakończony złączem mini-jack 3,5mm. Urządzenie posiada znak jednostki certyfikującej TÜV Rheinland, która zbadała je pod kątem wytrzymałości, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz poręczności.

Słuchawki Hykker Sound Soul w cenie 24,99 zł będą dostępne w pięciu różnych kolorach: żółtym, bordowym, turkusowym, białym i czarnym, we wszystkich sklepach sieci Biedronka w Polsce od 11 do 24 września 2017 roku lub do wyczerpania zapasów.