W nowym modelu AEON zaimplementowano technologię V-Planar oraz TrueFlow znaną już z topowych modeli producenta serii Ether oraz Ether Flow. Pomimo uproszczonej formy słuchawki oddają 90% tego co potrafią flagowce. Model AEON ze względu na konstrukcję, nawiązuje bardziej do modelu Ether C Flow. Słuchawki są jednak jeszcze lżejsze a muszle mają owalny kształt. Wtyki pozostawiono identyczne jak w pozostałych modelach.

Słuchawki marki MrSpeakers AEON oferują dźwięk klasy A z odpowiednią szybkością, dynamiką i prezentacją zachowując neutralność i balans tonalny. Oznacza to, że dobrze sprawdzają się we wszystkimi formach muzycznych.

MrSpeakers AEON są też wystarczająco wydajne, aby używać z przenośnymi jednostkami zachowując jednocześnie dynamikę spotykaną głównie w słuchawkach typu IEM, często dwukrotnie droższych.

Słuchawki MrSpeakers AEON można będzie kupić w wybranych sklepach, a także odsłuchać w salonach Audiokracja w Polsce. W Polsce cenę ustalono na 4000zł brutto.