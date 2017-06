Słuchawki dokanałowe AKG N20 NC

Słuchawki AKG N20 NC charakteryzują się wysokim komfortem dopasowania do ucha użytkownika. Zaprojektowano je z myślą o długich podróżach. AKG N20 NC wyposażono w hybrydową technologię Active Noise Canceling, która usuwa hałasy zewnętrzne, szczególnie te o wysokiej częstotliwości skali. Cechuje je czyste brzmienie z ciepłym odsłuchem basu. Użytkownicy docenią 20 godzin pracy akumulatora, który w prosty sposób naładować można za pomocą micro USB oraz nieplączący się przewód z 3-przyciskowym pilotem, który kompatybilny jest z urządzeniami Android i iOS. Niekwestionowanym atutem tych słuchawek jest również bogaty zestaw akcesoriów obejmujący: adapter do samolotu, etui na słuchawki, przyrządy do czyszczenia słuchawek oraz nakładki w trzech różnych rozmiarach. Oznacza to, że słuchawki podwyższą standard każdej podróży, w którą zostaną zabrane.

Najlepsza w swojej klasie technologia aktywnego tłumienia hałasów zewnętrznych dodatkowo poprawia komfort użytkowania słuchawek. To kolejny argument przemawiający na korzyść podróży w towarzystwie AKG N20 NC. Wbudowany akumulator zapewnia do 20 godzin korzystania z aktywnej redukcji hałasów zewnętrznych, a po jego wyczerpaniu ze słuchawek korzystać można również w trybie pasywnym. Akumulator ładuje się w prosty sposób za pomocą micro USB. Słuchawki wyposażono również w uniwersalny 3-przyciskowy pilot z przełącznikiem kompatybilności pomiędzy systemami iOS i Android.

Sugerowana cena detaliczna: 849 zł.