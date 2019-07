Słuchawki gamingowe Corsair HS35

Corsair rozpoczął sprzedaż słuchawek HS35 wyposażonych w 50-milimetrowe neodymowe przetworniki dźwięku i odłączany mikrofon jednokierunkowy. Zestaw redukuje hałas z otoczenia, co poprawia jakość komunikacji podczas rozgrywki. Dodatkowo sprzęt zgodny jest nie tylko z PC, ale też konsolami PS4, Xbox One i Nintendo Switch.

Obicia muszli gąbki zapamiętują kształt, co ma poprawić przyleganie słuchawek do głowy i zwiększyć komfort korzystania z nich. Konstrukcja wyposażona we wtyczkę mini jack jest przy tym lekka – waży 250 gramów. Na lewej muszli znajdziemy też pokrętło do regulacji głośności.

Słuchawki w kolorach czerwonym, niebieskim, czarnym i zielonym kosztują około 200 złotych.