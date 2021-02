Smart home z firmą AVM

Światło plus sterowanie

Firma AVM przedstawiła dwa nowe urządzenia przeznaczone do inteligentnych domów.

Żarówka, przycisk i aplikacja

Pierwszą nowością jest żarówka LED FRITZ!DECT 500, która emituje światło białe i kolorowe. Gadżet jest zgodny ze specyfikacją DECT ULE i może być sterowany za pośrednictwem interfejsu routera FRITZ!Box, aparatu FRITZ!Fon, inteligentnego przycisku FRITZ!DECT 440 lub aplikacji FRITZ!App Smart Home.

Model FRITZ!DECT 500 jest wyposażony w gwint typu E27.

Wspomniany już przycisk FRITZ!DECT 440 jest drugą nowością firmy AVM. Urządzenie wyposażono w cztery klawisze i wyświetlacz typu e-papier. Gadżet służy do włączania i wyłączania sprzedawanych pod marką FRITZ! urządzeń do inteligentnego domu. Przycisk współpracuje z każdym routerem FRITZ!Box ze stacją bazową DECT. Użytkownik może sterować 12 urządzeniami lub grupami urządzeń (przykładowo, za pomocą czterech klawiszy da się zarządzać sprzętem podłączonym do inteligentnych gniazdek FRITZ!DECT 200 i 210, regulować temperaturę w pomieszczeniu poprzez termostat FRITZ!DECT 301 albo ściemniać bądź rozjaśniać żarówkę FRITZ!DECT 500).

Przycisk ma wbudowany magnes do mocowania.

Uzupełnieniem gadżetów jest darmowa aplikacja FRITZ!App Smart Home, slużąca do zarządzania wyposażeniem inteligentnego domu. Oprogramowanie działa na urządzeniach z systemami Android oraz iOS.

fot. AVM