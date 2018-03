SmartView – dwa tablety nowej marki

Produkty z rodziny SmartView po raz pierwszy zostały zaprezentowane podczas targów MWC 2018 w Barcelonie. Modele tabletów 7 3G i 9,6 3G wspiera czysty, bezpieczny i certyfikowany przez Google system Android 7.0 Nougat, poza tym urządzenia różnią się parametrami, więc z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

SmartView 7 3G to poręczny tablet z mniejszym, 7-calowym ekranem (TFT, rozdzielczość 1024x600 px). Z tego względu może się sprawdzić jako nawigacja samochodowa lub wielofunkcyjne urządzenie umożliwiające także nawiązywanie połączeń telefonicznych oraz słuchanie muzyki. Tablet jest na tyle lekki i mały, że bez żadnych problemów zmieści się do torebki czy plecaka. Wyposażony jest w GPS, DualSIM, Wi-Fi, aparat 2 Mpx oraz modem 3G zapewniający dostęp do internetu i wszystkich aplikacji. Jego stabilne działanie to zasługa czterordzeniowego procesora oraz 1-gigabajtowej pamięci operacyjnej RAM. Użytkownik ma możliwość przechowywania danych na dysku o pojemności 8 GB, który można rozszerzyć o dodatkowe 128 GB dzięki karcie microSD. Za długi czas pracy urządzenia odpowiada akumulator 2400 mAh.

Tablet 7 3G dostępny jest w czarnym kolorze, w cenie 249 zł.

SmartView 9,6 3G to tablet z bardzo dużym, przestronnym wyświetlaczem 9,6 cala (1280x800 px), dzięki któremu można w pełni zanurzyć się w świecie z ekranu. Obraz wspiera technologia In-Plane Switching, więc użytkownik otrzymuje dużo szersze kąty widzenia w porównaniu z tradycyjnymi tabletami i możliwość wspólnego, wygodnego oglądania filmów ze znajomymi. Urządzenie wyróżnia się ciekawą stylistyką i podwyższoną wytrzymałością ponieważ ma metalową obudowę. Jej wnętrze skrywa czterordzeniowy procesor i 1 GB pamięci RAM, dzięki czemu jego praca jest stabilna. Ten model również jest wyposażony w 3G dające dostęp do intetnetu, skrzynki e-mail i aplikacji. Do dyspozycji użytkowników na dysku jest 16 GB pamięci, które można zwiększyć o dodatkowe 128 GB dzięki karcie microSD. Tablet jest wyposażony w Dual SIM, GPS, Wi-Fi, aparat 2 Mpx oraz głośnik 1W. Za jego długi czas pracy bez konieczności ładowania odpowiada bateria 5000 mAh.

Tablet 9,6 3G dostępny jest w czarnym kolorze, w cenie 399 zł.

Oba tablety SmartView: 7 3G i 9,6 3G posiadają funkcję Express Charging, dzięki czemu wystarczy zaledwie kilkanaście minut ładowania akumulatora, aby sprzęt działał nawet do kilku godzin.

Tablety mogą też służyć jako power bank, co jest dodatkową zaletą. W zestawie załączone są również słuchawki.