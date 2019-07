Smartfon Nokia 2.2 z wymienną baterią

Nowy wariant smartfonu Nokia 2.2 z „czystym" Androidem trafił do sprzedaży w USA, gdzie kosztuje niecałe 140 dolarów. Przypomnijmy, że Android One oznacza, iż systemem operacyjnym jest Android bez nakładek z regularnymi aktualizacjami oraz minimum dwuletnią pomocą techniczną. Brak aktualizacji był zawsze największą słabością budżetowych telefonów.

Ekran Nokii 2.2 ma rozdzielczość 720p i przekątną 5,71 cala. Selfie zrobimy za pomocą przedniego aparatu o rozdzielczości 5 MPx, a zdjęcia tylną, 13-megapikselową kamerką. Procesor to ośmiordzeniowy MediaTek Helio A22, współpracujący z 3 GB pamięci RAM. Wbudowane 32 GB pamięci da się rozszerzyć za pomocą kart microSD (do 400 GB wg. gsmarena). Bateria będzie wymienna, co jest rzadkością we współczesnych telefonach. To dobry ruch ze strony Nokii, choćby ze względu na to, że ułatwia recykling zużytych akumulatorów.

Zabraknie czujnika linii papilarnych, ale za to skorzystamy z podstawowej technologii rozpoznawania twarzy (tylko 2D). Telefon obsłuży też NFC, co przydaje się podczas płatności elektronicznych. Europejskiej daty debiutu aparatu w Europie nie znamy.

fot. Nokia