Smartfon realme GT Neo 2 już w Polsce

Alternatywa dla flagowców?

W smarfonie realme GT Neo 2 zastosowano ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 870 5G oraz pamięć wewnętrzną klasy UFS 3.1 o pojemności 128 lub 256 GB. Pojemność pamięci RAM w GT Neo 2 to 8 lub 12 GB. Dzięki funkcji DRE (Dynamic RAM Expansion) możliwe jest rozszerzenie jej o dodatkowe 7 GB.

W GT Neo 2 zastosowano ekran AMOLED E4 o przekątnej 6,62" i odświeżaniu 120 Hz. Wyświetlacz smartfona obsługuje format HDR10+, a lego maksymalna jasność to1300 nitów. Na ekranie urządzenia znajdziemy ochronne szkło Gorilla Glass z powłoką oleofobową oraz czytnik odcisków palców.

Aparat fotograficzny w GT Neo 2 to główny moduł z sensorem Samsung GW1 o rozdzielczości 64 MPix z dodatkowym obiektywem szerokokątnym (8 MPix) oraz modułem do zdjęć makro (2 MPix). W przedniej części urządzenia znajduje się aparat do zdjęć selfie z 16-megapikselowym sensorem firmy Sony.

Smartfon realme GT Neo 2 może pracować w sieci 5G, obsługuje dual SIM, standard Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Inne cechy urządzenia to obsługa płatności zbliżeniowych NFC, głośniki stereo i dwa mikrofony. Neo 2 jest sprzedawany z Androidem 11, jednak system można zaktualizować do wersji 12. Wymiary GT Neo 2 to 162,9 x 75,8 x 8,6 mm przy masie poniżej 200 g.

Smartfona realme GT Neo 2 kupimy w trzech kolorach: czarnym, niebieskim lub zielonym. Wersja urządzenia z pamięcią wewnętrzną 128 GB i RAM 8 GB kosztuje 2100 zł, a za wariant 256/12 GB zapłacimy 2300 zł. Dziś i jutro (15 i 16 listopada) na modele obowiązują atrakcyjne zniżki.

Tablet realme Pad

Firma realme planuje również sprzedaż w Polsce pierwszego tabletu własnej produkcji o nazwie realme Pad. Urządzenie ma być wyposażone w procesor MediaTek Helio G80, ekran o przekątnej 10,4", pamięć RAM 4 lub 6 GB i pamięć wewnętrzną 64 lub 128 GB. Cena tabletu będzie wynosić 1000 zł w wersji z mniejszą pamięcią. Realme Pad ma pojawić się w sklepach za około 2 tygodnie.

fot. realme