Smartfon stworzony do ciężkiej pracy

Wytrzymałość ponad wszystko

Najnowszy wzmocniony smartfon firmy ARCHOS nawiązuje do modelu 50 Saphir z ubiegłego roku - oba urządzenia łączy prostota obudowy, pokrytej warstwą gumy z charakterystycznymi, ściętymi rogami. Dzięki temu Saphir 50X dobrze leży w dłoni, nie wymaga stosowania dodatkowego etui, a urządzenie ciężko uszkodzić lub zarysować. Ekran o przekątnej 5 cali i rozdzielczości 1280 x 720 pikseli zabezpieczony jest szkłem Gorilla Glass 4. Dodatkową osłonę wyświetlacza zapewnia metalowy rant, który chroni go w razie upadku.

Smartfon spełnia wytyczne normy IP68. Można go więc myć pod bieżącą wodą oraz zanurzać (do głębokości 1 metra na czas do 30 minut). Złącze mini USB, tacka SIM oraz gniazdo mini jack są uszczelnione gumowymi zaślepkami. Saphir 50X idealnie nadaje się dla osób często przebywających w terenie lub pracujących w branżach, gdzie zwykła elektronika jest narażona na uszkodzenie (budownictwo, transport drogowy czy przemysł).

Dobry stosunek ceny do możliwości

ARCHOS Saphir 50X pracuje pod kontrolą czystego Androida 7.0 (Nougat) i bazuje na układzie Mediatek MT6737VWT, którego cztery rdzenie Cortex-A53 taktowane są zegarem 1,3 GHz. Producent skupił się tu na energooszczędności i niezawodności, oferując wydajność wystarczającą do obsługi podstawowego zestawu aplikacji. Smartfon ma baterię o pojemności 4000 mAh, więc nie wymaga codziennego ładowania i nadaje się na dłuższe wyjazdy.

Pod obudową modelu Saphir 50X kryje się 2 GB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci wewnętrznej, którą można dodatkowo rozszerzyć kartą microSD - wspierane są nośniki o pojemności do 128 GB. Smartfon wyposażony jest w mocny głośnik, przydatny do prowadzenia rozmów w otoczeniu o wysokim natężeniu hałasu. Tylni aparat ma rozdzielczość 13 MP, a przedni 5 MP.

W zestawie ze smartfonem użytkownik otrzymuje m.in.: zestaw słuchawkowy, przejściówkę OTG oraz ładowarkę z wymienną wtyczką (EU/UK). ARCHOS Saphir 50X pojawi się w sprzedaży jeszcze w kwietniu. Został wyceniony na 679 zł.