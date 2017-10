Smartfony Gigaset w Polsce

Gigaset GS160 to smartfon z systemem operacyjnym Android 6.0 Marshmallow, czterordzeniowym procesorem i ekranem o przekątnej 5" (rozdzielczość HD 1280x720 pikseli). Telefon obsługuje dwie karty SIM, posiada także oddzielny slot na karty micro-SD o maksymalnej pojemności 128 GB. Wymienny akumulator litowo-jonowy ma 2500 mAh pojemności i zapewnia do 620 godzin czuwania oraz do 31 godzin rozmów. GS160 obsługuje transmisję danych w sieci 4G LTE, WiFi. Jest wyposażony w Bluetooth 4.0, radio, a także GPS. Posiada 1 GB pamięci RAM LPDDR3 oraz 16 GB pamięci eMMC na dane.

Atutem GS160 są też innowacyjne funkcje SMART, umożliwiające - przykładowo - uruchamianie zdefiniowanych aplikacji poprzez narysowanie na wyświetlaczu określonej litery lub wykonanie zrzutu ekranu poprzez przeciągnięcie trzech palców z góry na dół. Smartfon Gigaset posiada także czytnik linii papilarnych, zabezpieczających dostęp do urządzenia, ułatwiający odblokowanie ekranu i posiadający kilka innych, dodatkowych możliwości. Wśród nich warto wymienić uruchamiania aparatu i wykonanie fotografii, odbieranie połączenia, szybkie wybieranie numerów lub włączanie wybranych aplikacji za pomocą odcisków różnych palców. Tylna kamera w GS160 posiada rozdzielczość 13 Mpx, a przednia 5 Mpx. Oprogramowanie obsługuje funkcję „Panorama" oraz „Beauty", co więcej - aparat posiada też funkcję sterowania gestami oraz uśmiechem, sprawdzającą się m.in., gdy wykonujemy tzw. „selfie".

Gigaset GS160 to smartfon charakteryzujący się doskonałą równowagą pomiędzy technologią, zestawem funkcji a ceną. Na polskim rynku kosztuje 399 zł, co sprawia, że jest ciekawą propozycją dla użytkowników poszukujących markowych, dobrze wyposażonych, a zarazem niedrogich urządzeń.

Gama dostępnych w Polsce modeli smartfonów Gigaset będzie stale rozbudowywana. - Wkrótce do sprzedaży trafią bardziej zaawansowane modele - GS170, GS 270 oraz GS270 plus.