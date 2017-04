Smartwatche Acer Leap Ware

Inteligentny zegarek sportowy Acer Leap Ware posiada okrągłą ramkę z polerowanej stali nierdzewnej o prostym i minimalistycznym designie. Jest odpowiedni do codziennego użytku i pozwala użytkownikowi czerpać korzyści z licznych fitnessowych funkcji. Wyposażony w chipset MediaTek MT2523 i bio-sensor MT2511, smartwatch Leap Ware posiada funkcje śledzenia aktywności fizycznej, dzięki grupie czujników i zaawansowanych algorytmów. Może monitorować tętno, poziom energii i stresu/zmęczenia oraz ekspozycję na promienie UV. Bateria wystarcza na trzy do pięciu dni pracy, co oznacza, że użytkownicy mogą gromadzić ważne statystyki nawet podczas dłuższych podróży, lub gdy zapomną podłączyć urządzenie do ładowania.

Zaprojektowaną z myślą o trwałości 42-milimetrową (1,6 cala) tarczę Leap Ware chroni odporne na zarysowanie szkło Corning Gorilla Glass SR+. Acer Leap Ware posiada klasę wodoodporności IPX7, dzięki czemu przetrwa np. nagłą ulewę. Posiada również wbudowaną latarkę LED, która zapala się po wciśnięciu przycisku. Dzięki temu można wygodnie otworzyć drzwi, podczas powrotu do domu późno w nocy, lub zapewnić sobie widoczność i bezpieczeństwo podczas biegania po zmroku. Wymienne paski Leap Ware dostępne są w kolorach Navy Blue i Light Brown. Do urządzenia pasują wszystkie paski o szerokości 20 mm (0,7 cala), więc użytkownik może jeszcze lepiej dostosować urządzenie i jego wygląd do swoich upodobań.

Smartwatch Acer Leap Ware można sparować ze smartfonem z systemem Android lub iOS za pomocą aplikacji Liquid Life. Użytkownicy mogą sprawdzić na nim przychodzące połączenia/wiadomości, a także wykorzystać duży ekran smartfona jako konsolę do analizy wszystkich danych zebranych przez zaawansowane czujniki Leap Ware. Aplikacja Liquid Life umożliwia użytkownikom ustalanie codziennych celów fitnessowych i otrzymywanie powiadomień o postępie w ich realizacji. Wszystkie treningi są rejestrowane w aplikacji, a awatar pokazuje użytkownikom, ile jeszcze dzieli ich od założonych celów. W ramach dodatkowej zachęty, użytkownicy wkrótce będą mogli zbierać punkty Power Coins za wykonanie różnych zadań, np. bieganie przez określoną ilość dni z rzędu czy przejechanie określonego dystansu na rowerze. Co więcej, smartwatch może motywować użytkowników zachęcając ich do podjęcia zdrowej rywalizacji między sobą, by przekonać się kto zdobędzie najwięcej Power Coins. Taka „grywalizacja" stanowi wyjątkową motywację, ponieważ punkty Power Coins można wymieniać w aplikacji Liquid Life Market na różne przedmioty, nagrody i zniżki.

Jak ogłoszono na początku roku, Acer połączył siły z firmami MediaTek oraz Easycard z Tajwanu by zasponsorować 13 000 smartwatchy Leap Ware w edycji specjalnej dla uczestników Uniwersjady 2017, która odbędzie się w Tajpej w sierpniu. Urządzenia będą używane wyłącznie przez zawodników i obsługę. Nie tylko pomogą one uczestnikom śledzić statystyki osiągnięć, ale też ułatwią korzystanie ze środków transportu publicznego w Tajpej oraz płacenie w sklepach dzięki zintegrowanej funkcjonalności Easycard.