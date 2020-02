Sojusz FIDO zapowiada koniec haseł internetowych

FIDO to sojusz, który zamierza zastąpić internetowe hasła innymi sposobami uwierzytelniania (kluczami bezpieczeństwa, odciskami palców, rozpoznawaniem twarzy itp.) w internecie. Z danych wynika, że hasła są przyczyną ponad 80% naruszeń danych, a aż 1/3 zakupów on-line nie doszła do skutku, ponieważ klienci zapomnieli haseł. W przypadku korporacji średni koszt odzyskania hasła to ponad 70 dolarów.

Alians FIDO pracuje nad tym, by szybkie i bezpieczne logowania były możliwe za pomocą technologii WebAuthn. Krótko mówiąc, interfejs programowania aplikacji (API) umożliwia serwerom rejestrowanie i uwierzytelnianie użytkowników przy użyciu kryptografii klucza publicznego zamiast hasła. Obecnie pełna obsługa FIDO jest dostępna na trzech głównych platformach: Google Android i Chrome, Microsoft Windows i Edge oraz Mozilla Firefox.

Do tej pory Apple wątpiło w powodzenie FIDO. Obecnie sytuacja się zmieniła i amerykański koncern dostrzegając sens poczynań organizacji, przystąpił do sojuszu.

Rolf Lindemann, współprzewodniczący grupy roboczej FIDO ds. wymagań bezpieczeństwa uważa, że teraz, gdy Apple, główny gracz w mobilnej przestrzeni, publicznie zobowiązał się do wspierania FIDO i WebAuthn, bliski jest już dzień w którym hasła zostaną zastąpione lepszymi, bezpieczniejszymi i bardziej niezawodnymi sposobami logowania.

fot. Pixabay