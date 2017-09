Sony - trzy nowe projektory do kina domowego

Aby umożliwić widzom oglądanie materiałów HDR z różnych źródeł, nowe projektory obsługują nie tylko format HDR10, będący standardem dla obrazu UHD, lecz także HLG, wykorzystywany przez stacje telewizyjne i serwisy internetowe.

Projektor VPL-VW760ES wyświetla wysokiej jakości obraz, a jego trwałe, laserowe źródło światła ma jasność 2000 lumenów. Rozwiązanie to zapewnia duży dynamiczny kontrast, ponieważ intensywność źródła światła dostosowywana jest w czasie rzeczywistym do jasności sceny. W rezultacie jasne sceny stają się żywsze, a ciemne zyskują dodatkową głębię. Technologia TRILUMINOS zapewnia szersze spektrum barw, więcej odcieni i bogatsze faktury niż standardowe systemy projekcyjne. Stabilny, niezamazany obraz przy wyświetlaniu szybko zmieniających się scen to zasługa technologii Motionflow. Ze względu na kompaktowe wymiary (głębokość 496 mm, o 40% mniejsza niż obecnego modelu z laserowym źródłem światła) projektor można z łatwością zainstalować na półce - lub zawiesić pod sufitem. Laserowe źródło światła eliminuje też potrzebę wymiany lampy, a przez to upraszcza konserwację. Laser, tak jak inne elementy projektora, odznaczają się dużą trwałością i nie wymaga wymiany nawet przez 20 000 godzin pracy.

Uniwersalny projektor VPL-VW360ES pozwala oglądać obraz 4K HDR o jasności 1500 lumenów. Zastępuje on model VPL-VW320ES, od którego różni się dodatkowymi funkcjami, takimi jak Advanced Iris, zwiększająca dynamiczny kontrast do 200 000:1, czy pamięć położenia obrazu, dostosowująca współczynnik kształtu obrazu do wyświetlanego materiału.

Model VPL-VW260ES jest projektorem 4K HDR o umiarkowanej cenie. Ma jasność 1500 lumenów, a z pozostałymi dwoma projektorami łączy go wiele wspólnych cech, jak panel SXRD o rzeczywistej rozdzielczości 4K oraz technologie Reality Creation i TRILUMINOS. Projektory VPL-VW360ES i VPL-VW260ES są dostępne w wersji czarnej i białej, co ułatwia ich dostosowanie do różnych wystrojów wnętrz. Ułatwieniem przy instalacji są też niewielkie wymiary, 2,06x zoom i szeroki zakres zmian położenia osi obiektywu (ang. Lens Shift).

Modele VPL-VW360ES i VPL-VW260ES są już w sprzedaży. Dostawy laserowego projektora VPL-VW760ES rozpoczną się w listopadzie 2017 r.