Sony podaje listę telefonów, które będą wspierać Androida 11

Raczej niedługa lista

Sony przygotowuje się do debiutu Androida 11 na swoich telefonach. Zaprezentowana przez firmę lista urządzeń (wraz z datami aktualizacji dla poszczególnych modeli) nie jest przy tym zbyt długa. Na razie – bo niewykluczone, że do listy dołączą jeszcze kolejne modele – składa się z zaledwie pięciu modeli.

Tylko dla wybranych

Jeszcze w grudniu nowy system będą mogli zainstalować użytkownicy Xperii 1 II oraz Xperii 5 II. Do końca stycznia 2021 roku dołączą do nich właściciele Xperii 10 II, a do lutego muszą poczekać osoby korzystające z Xperii 1 oraz Xperii 5. Premiera systemu powinna przede wszystkim zwiększyć możliwości niektórych urządzeń, przykładowo na Xperii 1 II dzięki aktualizacji będzie można rejestrować nagrania w 4K i 120 fps.

Choć Sony ma stosunkowo wąską ofertę smartfonów, opublikowana przez firmę lista jest nieco rozczarowująca, zwłaszcza w obliczu prawie 100 modeli samsungów, które będą aktualizowane do Androida 11. Z drugiej strony nowy system miał w niektórych telefonach przyczyniać się do szybszego rozładowywania akumulatora. Niewykluczone, że w przypadku braku podobnych komplikacji, Sony zdecyduje się poszerzyć tę listę.

fot. Sony