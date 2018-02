Sony wprowadza 5 nowych projektorów laserowych

Większa jasność i łatwa obsługa

Modele VPL-FHZ120L i VPL-FHZ90L są wyposażone w nowo opracowane panele LCD o podwyższonej odporności na światło. W projektorze VPL-FHZ120L zastosowano ponadto optyczny moduł kompensujący, który zapewnia duży kontrast, stabilną jasność oraz wysoką jakość obrazu o żywej kolorystyce. Uzupełnieniem systemu optycznego 3LCD jest unikatowa technologia Sony Z-Phosphor z niebieskim laserem. Wykorzystanie takiego źródła światła pozwala uzyskać pełne widmo oraz ciągłość i klarowność kolorów RGB.

Projektor VPL-FHZ120L to idealne rozwiązanie do sal wykładowych, rozrywkowych i konferencyjnych, w których potrzebne są rozwiązania audiowizualne do obsługi występów na żywo i uroczystości. Dodatkową zaletę stanowi reprodukcja pełnej przestrzeni barw sRGB, istotna na wystawach, w muzeach i wszędzie tam, gdzie wymagane jest dokładne odwzorowanie kolorów.

Model VPL-FHZ90L znajdzie zastosowanie w klasach szkolnych i miejscach spotkań średniej wielkości. Idealnie sprawdzi się pomieszczeniach oświetlonych światłem dziennym lub intensywnym światłem sztucznym, w których problematyczna była instalacja sprzętu o mniejszej jasności. Urządzenie umożliwia stworzenie pełnego rozwiązania audiowizualnego gwarantującego wyraźny obraz nawet w warunkach oświetlenia dziennego. Dzięki temu uczestnicy prezentacji mogą zaglądać do własnych materiałów i robić notatki, a równocześnie spoglądać na wyświetlany obraz. Pomaga to utrzymać ich uwagę, a w przypadku placówek edukacyjnych poprawia wrażenia przy nauce.

W obu modelach wprowadzono też nowe funkcje i rozwiązania. Należy do nich jeden z najszerszych w branży zakres przemieszczania osi obiektywu (maks. ±107% pionowo i ±60% poziomo) oraz pamięć 6 ustawień obiektywu, zwiększających funkcjonalność w różnych konfiguracjach. Kiedy do włączonego projektora nie jest doprowadzony sygnał wejściowy, funkcja wyświetlania materiałów HTML pozwala z kolei pokazywać logo firmy/szkoły oraz wiadomości lub reklamy pochodzące z sieci lub pamięci USB.

Wydajny laser w niewielkiej obudowie

Trzy nowe modele WUXGA średniej klasy - VPL-FHZ66 (6100 lm), VPL-FHZ61 (5100 lm) i VPL-FHZ58 (4200 lm) - są przeznaczone do użytku w małych i średnich pomieszczeniach.

Firma Sony obserwuje zwiększony popyt na niewielkich rozmiarów projektory z laserowym źródłem światła, które zaspokajają różnorodne potrzeby audiowizualne, a dodatkowo mieszczą się w najmniejszych nawet pomieszczeniach. Nowe modele spełniają oba te warunki i pozwalają korzystać ze wszystkich zalet projekcji laserowej: wyeliminowanej konieczności wymiany lamp, możliwości szybkiego przygotowania do pracy oraz stabilnej jasności przez długi czas.

Wszystkie nowe modele Sony współpracują z najnowszymi pakietami programowymi, jak Vision Exchange i TEOS Manage. Pozwoli to ich nabywcom tworzyć rozwiązania audiowizualne nowej generacji.