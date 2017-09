Soundbar HW-MS750 i Subwoofer SWA-W700 - mocny dźwięk

Soundbar HW-MS750

Soundbar HW-MS750, podobnie jak inne urządzenia z serii Sound+, charakteryzuje się konstrukcją typu „one body", która skrywa wbudowany subwoofer oraz jedenaście głośników. Dzięki temu użytkownik może umieścić urządzenie na jednym wieszaku razem z telewizorem, co ułatwia instalację także w niewielkich pomieszczeniach.

Wysoka jakość dźwięku jest zasługą m.in. zastosowania jedenastu głośników. Dwa z nich skierowane są ku górze, co potęguje wrażenia zarówno podczas oglądania filmów, jak i słuchania muzyki - dźwięk równomiernie rozchodzi się w całym pomieszczeniu. W urządzeniach zastosowano także technologię Distortion Cancelling, która przeciwdziała zniekształceniom i zapewnia głębsze basy.

Dodatkowym udogodnieniem jest szereg funkcji, które ułatwiają obsługę sprzętu. Soundbar z telewizorem Samsung łączy się bezprzewodowo - za pomocą sieci Wi-FI lub przez Bluetooth. Dzięki aplikacji Multiroom możemy odtwarzać ulubioną muzykę z urządzenia mobilnego bezpośrednio z serwisów streamingowych, takich jak Spotify czy Tidal. Co więcej po podłączeniu soundbara do telewizora, oba urządzenia możemy obsługiwać jednym pilotem Smart Control. Warto także zwrócić uwagę na tryb Smart Sound. W ramach tej funkcji soundbar automatycznie analizuje dźwięk i oferuje najlepszą opcję odtwarzania ścieżki audio - taką, która jest idealnie dostosowana do oglądanego filmu czy koncertu.

Soundbar jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarny HW-MS750 i srebrny HW-MS751.

Subwoofer SWA-W700

Nowy głośnik niskotonowy stanowi uzupełnienie dla soundbarów z linii Sound+. Oba urządzenia łączą się bezprzewodowo i pasują do siebie także pod względem designu. SWA-W700 pozwala uzyskać bardzo niski bas na poziomie 27 Hz, co potęguje wrażenia i głębię dźwięku.

Użytkownicy, którzy chcieliby w swoim salonie stworzyć rozbudowany system audio mogą nie tylko połączyć soundbar z serii Sound+ z nowym głośnikiem niskotonowym W700, ale także dołączyć zestaw bezprzewodowych głośników SWA-9000S* czy głośniki z serii Multiroom 360. Dzięki temu domowy system audio można rozwijać lub modyfikować w zależności od potrzeb.