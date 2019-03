Soundbar dla gracza i fana kina

Pierwszy soundbar specjalnie dla graczy: N650

Samsung dba o graczy. Firma proponuje telewizory QLED czy NU8002, które charakteryzują się niskim input lagiem, automatycznym Trybem Gra czy upłynnianiem do 60 klatek. W tym roku do oferty sprzętu dla tej szczególnej grupy dołączył soundbar z zewnętrznym bezprzewodowym subwooferem. HW-N650, bo o nim mowa, to pierwszy taki model wyposażony w specjalny Tryb Gra, który włączy się od razu po uruchomieniu urządzenia. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to aby podłączyć konsolę do telewizora za pośrednictwem kabla HDMI.

Pracujący w systemie 5.1 soundbar oferuje nowe rozwiązanie Samsunga, czyli technologię Acoustic Beam. Dzięki zastosowaniu w belce soundbara dodatkowych 56 otworów (po 28 z każdej strony) N650 potęguje efekt dźwięku panoramicznego, co świetnie sprawdza się zarówno podczas grania, oglądania wydarzeń sportowych czy filmów. Z kolei system Surround Sound Expansion pozwala rozszerzyć optymalny obszar odsłuchu, co sprawia, że dźwięk równomiernie rozchodzi się w pomieszczeniu. Inną zaletą soundbara jest możliwość bezprzewodowego połączenia z niektórymi urządzeniami mobilnymi przez Bluetooth i odtwarzanie muzyki z aplikacji, takich jak Spotify czy Tidal.

Technologia i design: NW700

Soundbar NW700 to propozycja dla osób, dla których dobre brzmienie jest równie ważne co minimalistyczny design. Wyróżnia się on konstrukcją typu „one body", co w praktyce oznacza, że w jednej płaskiej listwie zamknięto siedem głośników, w tym ten odpowiedzialny za niskie tony. Zastosowane technologie poprawy jakości brzmienia (np. Distortion Cancelling), eliminują zniekształcenia, zapewniając jednocześnie głębsze basy. Specjalny uchwyt i kompaktowa, minimalistyczna konstrukcja pozwalają zamontować soundbar na ścianie, tuż pod telewizorem. Dzięki temu całość będzie się świetnie prezentować nawet w niewielkim salonie.

Dźwiękowa ekstraklasa: N950 i N850

W ofercie nie mogło zabraknąć sprzętu dla najbardziej wymagających fanów dźwięku. To właśnie z myślą o nich Samsung wprowadził dwa soundbary klasy premium - modele N950 i N850. Produkty zaprojektowane we współpracy z uznaną firmą audio Harman Kardon oferują m.in. technologie Dolby Atmos i DTS:X, za sprawą których słuchacz może mieć wrażenie, że dźwięk otacza go z każdej strony.

Soundbar N950 to model 7.1.4, a więc urządzenie dysponujące jedną z najwyższych na rynku liczb kanałów. Wyposażono go w jednostkę główną, bezprzewodowy subwoofer oraz dwa tylne bezprzewodowe głośniki, które zapewniają efekty dźwiękowe zarezerwowane dotychczas jedynie dla sal kinowych. Z kolei N850 to sprzęt dysponujący trzynastoma wbudowanymi głośnikami oraz zewnętrznym, bezprzewodowym subwooferem. Jego przewagą jest również format 5.1.2, który potęguje wrażenia dźwięku przestrzennego.

Te najbardziej zaawansowane soundbary z oferty Samsunga można połączyć z telewizorem za pomocą wejścia HDMI, kanału zwrotnego audio, wejścia optycznego lub poprzez Bluetooth czy Wi-Fi. Oba urządzenia świetnie współpracują także z urządzeniami mobilnymi. Wśród odtwarzanych formatów są MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC, WAV, ALAC, AIFF.