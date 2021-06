Spotify przejmuje Podz, aby rozwinąć sekcję podcastów

Przejęcie na przyszłość

Spotify poinformował właśnie, że stał się właścicielem startupu Podz, który jest właścicielem technologii umożliwiającej automatyczne dzielenie klipów z podcastami na sekcje i oznaczanie ich tematyki. Do tej pory autorzy podcastu po jego nagraniu mogli sami podzielić go na sekcje (np. powitanie, temat 1, temat 2, pożegnanie) i opisać je. Technologia Podz z kolei cały ten proces przyspiesza, samodzielnie wyszukując kluczowe punkty każdego odcinka i określając tematykę poszczególnych fragmentów.

W szponach maszyny

Całość bazuje na technologii uczenia maszynowego, a narzędzie zostało przeszkolone na podstawie 100 000 godzin nagrań. Jego skuteczność powinna stawać się z czasem coraz większa. Zdaniem Spotify, takie rozwiązanie ułatwi pracę nie tylko autorom, ale też ułatwi ich promowanie.

Firma zauważa, że użytkownicy stosunkowo rzadko poszukują nowych formatów, bo zwykle muszą spędzić co najmniej 30 minut, by móc ocenić dany projekt. Z tego względu większość nie wykracza poza kilka formatów. Technologia pozwoli natomiast wydzielać z materiałów krótkie, 60-sekundowe klipy. Na tej podstawie da się wstępnie ocenić format bez konieczności słuchania całego odcinka. Podz twierdzi, że takie rozwiązanie pozwala użytkownikowi przetestować większą liczbę formatów (statystyki firmy pokazują, że w ten sposób zainteresowani sprawdzają nawet 30 różnych audycji). Uczenie maszynowe poprawi też przy okazji mechanizm wykrywania treści podobnych do wcześniej odtwarzanych i pozwoli zbudować lepszą listę rekomendacji.

Podcasty coraz ważniejsze

Zmiana zbiegła się w czasie z ogłoszeniem płatnej subskrypcji podcastów na Spotify, w ramach której wybrani partnerzy będą mogli pobierać opłaty za dostęp do ich treści. Firma pracuje obecnie nad integracją wspomnianych nowinek ze swoją platformą. Pierwsze efekty przejęcia Podz powinny być widoczne jeszcze przed końcem roku.

fot. Pixabay