Spotify testuje tańszą subskrypcję

Tańsza muzyka

Spotify testuje Spotify Plus – kompromis między podstawową, darmową wersją usługi, a wariantem premium. Platforma udostępniła taki tryb wąskiej grupie użytkowników. Wyróżnia się on obecnością reklam (jak w darmowej wersji), co wynagradza możliwością dowolnego przewijania piosenek oraz wybierania utworów, których chce się słuchać. W darmowej odmianie Spotify (niezmiennej od 2018 r.) jest to utrudnione – użytkownik może przewijać piosenki tylko sześć razy na godzinę oraz wybierać utwory jedynie w obrębie przygotowanych na podstawie algorytmów playlist.

Nieznana jest cena testowanej subskrypcji, która pogodzi przewijanie piosenek i reklamy. Różni się ona w zależności od wariantu, a jedynym potwierdzonym jest na razie ten, w którym kosztuje ona zaledwie dolara miesięcznie (dziesięć razy mniej niż Spotify Premium).

Jest na co czekać?

Przedstawiciele Spotify potwierdzili, że wybrani użytkownicy testują plan Spotify Plus, lecz nie wiadomo, czy firma wprowadzi go stałe. Platforma znana jest ze sprawdzania różnych funkcji, z których wprowadzenia rezygnuje lub znacznie je przesuwa w czasie – w 2017 r. eksperymentowano z bezstratnym audio, które ma pojawić się w aplikacji dopiero w tym roku. Firma testowała również m.in. „stories" przypominające te na Snapchacie i plansze z wybranymi cytatami z podcastów, jednak żadna z tych funkcji nie została ostatecznie zaoferowana.

fot. Pixabay