Sprawdź swoje predyspozycje i zostań programistą!

Polski rynek pracy, podobnie jak rynki zagraniczne, na bieżąco reaguje na zmiany związane z rozwojem technologii. Programowanie to jedna z umiejętności, która otwiera nowe możliwości, zwiększa atrakcyjność na rynku pracy oraz gwarantuje wysokie zarobki. Według najnowszych statystyk zapotrzebowanie na programistów systematycznie zwiększa się z roku na rok - w Polsce deficyt ekspertów w tej dziedzinie sięga blisko 50 tysięcy. W odpowiedzi na potrzeby rynku Kodolamacz.pl wraz z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej organizuje specjalne, bezpłatne warsztaty podczas których będzie można dowiedzieć się na czym polega praca programisty lub badacza danych oraz sprawdzić swoje predyspozycje niezbędne do wykonywania tych zawodów. Uczestnicy sobotniego spotkania dowiedzą się również jakie możliwości daje intensywny program szkoleniowy - bootcamp organizowany w ramach innowacyjnego projektu Kodołamacz.pl. Zajęcia poprowadzi zespół trenerski złożony z doświadczonych programistów.



Warsztaty odbędą się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie, 24 czerwca 2017 roku. Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy: http://kodolamacz.pl/zawodyprzyszlosci/.



Warsztaty Zawody Przyszłości podzielone są na 4 ścieżki:

FRONT-END: mogą wziąć w nim udział nawet początkujący. Uczestnicy samodzielnie zbudują aplikację randkową, która będzie działać zarówno na komputerze, jak i telefonie.

PYTHON: to także warsztat dla początkujących, skierowany do tych którzy zastanawiają się nad karierą w IT. Uczestnicy poznają podstawy Pythona oraz stworzą prostą grę przy użyciu biblioteki PyGame.

FULL-STACK: to spotkanie dla tych, którzy już znają już podstawy programowania . Podczas warsztatów uczestnicy zaprogramują konsolową grę w kółko i krzyżyk oraz napiszą do niej testy w metodyce TDD (Test-Driven Development).

DATA SCIENCE: uczestnicy zobaczą jak wygląda praca z dużymi zbiorami danych. Dowiedzą się jak dane oczyścić, przefiltrować, pogrupować i połączyć, aby w końcu móc je zwizualizować i przygotować prosty wykres na spotkanie zarządu.

Agenda wydarzenia:

9:00 - 10:15 Rynek pracy w 2018 roku

10:30 - 15:00 Jak zbudować własną aplikację randkową z AngularJS i zawstydzić Tindera?, cz. I poziom 0

10:30 - 15:00 Moja pierwsza gra w Pythonie z użyciem PyGame, cz. I poziom 0

10:30 - 15:00 Kółko i krzyżyk z Test-Driven Development, cz. I poziom 1

10:30 - 15:00 Jak badacz bada dane mu dane?, cz. I poziom 1

12:30 - 13:00 Przerwa na lunch

13:00-15:00 Jak zbudować własną aplikacje randkową z AngularJS i zawstydzić Tindera?, cz. II

13:00-15:00 Moja pierwsza gra w Pythonie z użyciem PyGame, cz. II

13:00-15:00 Kółko i krzyżyk z Test-Driven Development, cz. II

13:00-15:00 Jak badacz bada dane mu dane?, cz. II



Więcej na stronach:

http://kodolamacz.pl/zawodyprzyszlosci/

www.facebook.com/kodolamacz