Sprawdzą skuteczność technologii wykrywania dronów

Niebezpieczne drony

FAA w ramach programu badawczego chce sprawdzić na kilku amerykańskich portach lotniczych co najmniej 10 systemów antydronowych. To kolejne działanie podejmowane przez tę agencję mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa na lotniskach. FAA co miesiąc otrzymuje bowiem ponad 100 skarg, m.in. od pilotów, na zbyt blisko przelatujące drony. Incydenty z ich udziałem zgłaszały nawet duże linie lotnicze. Na przykład samolot Lufthansy prawie zderzył się z dronem przy lotnisku w Los Angeles.

Trwa nabór technologii

Projekt rozpocznie się jeszcze w tym roku w Centrum Technicznym FAA im. Williama J. Hughesa, które znajduje się tuż obok międzynarodowego lotniska Atlantic City w New Jersey. Kolejne lokalizacje nie zostały jeszcze ustalone. Trwa także nabór technologii, które zostaną poddane testom. Firmy zajmujące się ich rozwijaniem mogą zgłaszać się do Federalnej Agencji ds. Lotnictwa.

fot. JanBaby - Pixabay