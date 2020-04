Stadia Pro darmowe przez 2 miesiące

Już teraz każdy może bez opłat przetestować Stadia Pro.

Platforma nie miała łatwego startu i po premierze jej autorzy się musieli zmierzyć ze sporą krytyką. Google nie ustaje jednak w rozwijaniu swojej usługi. Firma ogłosiła właśnie 2 miesiące bezpłatnego abonamentu na Stadia Pro.

Co za darmo

Choć platforma teoretycznie jest bezpłatna i bazuje na wykupywaniu stałego dostępu do poszczególnych gier, to firma wprowadziła też abonament. Daje on dostęp do niektórych tytułów bez konieczności ich zakupu, a także do obsługi dźwięku przestrzennego oraz rozdzielczości 4K. Co prawda Google musiało ostatnio ogłosić zredukowanie rozdzielczości do 1080p ze względu na wywołany pandemią zwiększony ruch sieciowy, ale wciąż pracuje nad poprawą tej sytuacji.

Bez opłat zagramy w następujące tytuły:

Destiny 2: The Collection

GRID

Gylt

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Serious Sam Collection

Spitlings

Stacks on Stacks

Thumper

Dla każdego?

Google ogłosił też, że darmowe 2 miesiące zostaną przyznane również aktualnym subskrybentom usługi. Normalnie kosztuje ona 10 dolarów miesięcznie. Stadia nie jest jeszcze oficjalnie dostępna w Polsce.

