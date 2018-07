Startuje przedpremiera HAMMERA Energy 18x9

Energy 18x9 to 5,7 calowy smartfon, zapewniający szerokokątny obraz jakości HD+ IPS (1440x720). Smartfon przeszedł pomyślnie testy, podczas których zanurzano go w wodzie (odporność testowana przy zanurzeniu do 1,5 metra nie dłużej niż na 30 minut) i narażano na czynniki zewnętrzne, dzięki czemu posiada certyfikat odporności IP68, co zapewnia że jest wodo- i pyłoodporny. Za sprawą obudowy z metalowymi wzmocnieniami i rantami pokrytymi gumą, które dodatkowo zabezpieczają ekran pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 3, telefon charakteryzuje się większą wytrzymałością przed konsekwencjami ewentualnych upadków i zgnieceń niż zwykłe smartfony. Potwierdza to norma IK08 (norma IK odpowiada wynikom podobnych testów, które wcześniej były znane jako droptest i określa się ją na dziesięciostopniowej skali).

Zdjęcia można zrobić dzięki dwóm aparatom: głównemu 13 Mpx z matrycą Sony i przedniemu 8 Mpx. Urządzenie posiada akumulator o pojemności 5000 mAh pozwalający na korzystanie z telefonu przez około dwa dni. Jest wyposażony w Express Charging, dzięki któremu ładowanie jest znacznie szybsze i wygodniejsze oraz w funkcję powerbanku, umożliwiającą zasilanie innych urządzeń (wystarczy podłączyć kabel microUSB OTG).

Sprawną pracę telefonu zapewniają 3 GB pamięci RAM i czterordzeniowy procesor MTK6739 (wyprodukowany w technologii 28 nm) o taktowaniu 1,3-1,5 GHz. Dostęp do internetu i transfer danych wspierają LTE oraz Bluetooth. Z kolei płatności mobilne umożliwia wbudowane NFC. Model jest wyposażony również w czytnik linii papilarnych, który znajduje się na pleckach urządzenia. Skaner zapewnia ochronę wszystkich zgromadzonych danych i sprawia, że działanie smartfona jest jeszcze wygodniejsze. Uzbrojenie Energy 18x9 uzupełnia głośnik NXP zapewniający mocne brzmienie, GPS, Dual SIM i 32 GB pamięci wewnętrznej (oraz czytnik kart microSD do 128 GB).

Smartfon pracuje pod kontrolą czystego, pozbawionego spowalniających nakładek systemu Android 8.1 Oreo z certyfikacją GMS.

Kupując telefon do 15 lipca br. klienci mogą liczyć na głośnik JBL Clip2 i zestaw gadżetów HAMMER gratis (ilość prezentów jest ograniczona). Żeby skorzystać z promocji wystarczy kupić smartfon i wypełnić odpowiedni formularz na stronie internetowej.

HAMMER Energy 18x9 w tej chwili dostępny jest jedynie w sklepie internetowym producenta w cenie 999 złotych.