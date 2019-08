Steam w Chinach

Pomimo rosnącej pozycji Epic Games, Steam to wciąż najpopularniejszy sklep z grami na świecie. Twórcy platformy, firma Valve, w pewnym momencie przestali jednak ściśle monitorować ukazujące się tam treści i postanowili reagować tylko w przypadkach ewidentnych nadużyć regulaminu.

Usługa od zawsze była więc w Chinach na cenzurowanym, a tamtejszym graczom dostęp do serwisu był utrudniany za pomocą rządowego firewalla. By nie zamykać się na potężny rynek, Valve zdecydowało się więc podporządkować rządowi w Pekinie i uruchomiło usługę Steam China.



Wygląd serwisu jest niemal identyczny, z tym że obecnie użytkownicy mają do dyspozycji zaledwie 40 gier, w tym dwóch produkcji Valve takich jak Dota 2 i Dota Underlords. Dla porównania ogólnoświatowy odpowiednik chińskiego Steama zawiera ich 30 tysięcy. Kolejne tytuły pojawią się po dopuszczeniu przez odpowiednie organy.



Odrzucane będą przede wszystkim gry z motywami erotycznymi i nadmiernie epatujące przemocą, ale też treści zakwalifikowane jako nieprzychylne dla rządu w Pekinie. Twórcy chcący legalnie dystrybuować swoje gry w Chinach, muszą też unikać nawiązań do tematyki LGBT+. By użytkownicy nie mogli uzyskać dostępu do niepożądanych treści, nowa wersja platformy ma własne, niezależne serwery.

