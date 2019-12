Steruj aparatem za pomocą smartfona

W 2012 r. światło dzienne ujrzała aplikacja CamRanger, która umożliwiła posiadaczom lustrzanek Canona i Nikona sterowanie sprzętem fotograficznym za pomocą smartfona. To bezprzewodowe oprogramowanie okazało się hitem wśród fotografów i dla wielu stało się nieodłącznym elementem pracy w terenie.

Teraz producent postanowił rozszerzyć możliwości systemu i do puli obsługiwanych marek dołączył także bezlusterkowce firmy Sony oraz aparaty FujiFilm. CamRanger 2 będzie więc nową, udoskonaloną odsłoną systemu do łączenia aparatu ze smartfonem, a do tego będzie udostępniał swoje możliwości większej liczbie sprzętów.

Na stronie producenta można dokładnie sprawdzić, z jakimi markami i modelami aparatów fotograficznych oprogramowanie współpracuje. Warto zauważyć, że do połączenia aparatu ze smartfonem w wielu przypadkach potrzebny będzie odpowiedni kabel USB – producent precyzuje parametry w notce opublikowanej na WWW.

Możliwości CamRanger 2 pokazano na filmiku: KLIK

fot. CamRanger