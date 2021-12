Strajk w zespole Call of Duty

Nie chcą śmieciówek

Spółka Raven Software, pracujące nad grą Call of Duty dla firmy Activision, 3 grudnia wręczyła wypowiedzenia kilkunastu pracowników działu kontroli jakości. W reakcji na to pozostałe zatrudnione osoby zorganizowały protest. Strajkujący obawiają się, że również zostaną zwolnieni w najbliższym czasie. Jednym z postulatów protestujących jest przywrócenie do pracy zwolnionych 3 grudnia.

Osoby testujące grę mają status pracowników tymczasowych. Zarówno testerzy, z którymi rozwiązano umowy, jak i inni pracownicy, domagają się zamiany umów na oferty pracy na pełen etat.

W oświadczeniu strajkujących czytamy, że powody zwolnienia kontrolerów jakości przez Raven Software nie są znane. Pozostali zatrudnieni nie są pewni w związku z tym, czy i oni nie otrzymają wypowiedzeń w najbliższym czasie.

Rzecznik firmy Activision powiedział, że zrezygnowano z usług kilkunastu „pracowników tymczasowych" Raven Software i umowy z nimi nie zostaną przedłużone. Dodał jednak, że w najbliższych miesiącach przedsiębiorstwo „przekształci umowy około 500 pracowników tymczasowych w umowy pracowników pełnoetatowych".

fot. amrothman – Pixabay