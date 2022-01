Studenci będą specjalistami AI dzięki Nvidii

Pięcioletni program edukacyjny Nvidii

Producent chipów chce podzielić się swoją wiedzą o sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI) z wykładowcami i studentami uczelni w Indonezji. Przekaże im w tym celu swoje systemy DGX A100 i pomoże w opracowaniu programów nauczania AI.

Sztuczna inteligencja potrzebuje specjalistów

Nvidia zawarła porozumienie z Ministerstwem Edukacji, Kultury, Badań Naukowych i Technologii Indonezji (Kemendikbudristek). Program współpracy koncernu i sektora edukacji w tym azjatyckim kraju ma trwać 5 lat i objąć 20 tysięcy studentów lokalnych uniwersytetów.

Opracowanie programów nauczania AI, warsztaty badawcze nad tłumaczeniami, rozwój i wsparcie ekosystemu AI w Indonezji – to wszystko przewiduje umowa producenta półprzewodników z władzami Indonezji. W inicjatywę zaangażowany będzie Instytut Deep Learning Nvidii.

Programiści z firmy mają uczestniczyć w branżowych projektach tłumaczeniowych. Dodatkowo lokalne start-upy wspierane będą w ramach programu Nvidia Inception.

Zaawansowany sprzęt na potrzeby edukacji

Ministerstwo Edukacji, Kultury, Badań Naukowych i Technologii Indonezji niedawno uruchomiło jednostkę o nazwie National AI Center of Excellence for Education. Ma ona ułatwić edukację w dziedzinie AI. Obiekt wyposażony jest w systemy Nvidia DGX A100, obsługujące procesory graficzne A100 Tensor Core. Pozwoli to na zapewnienie początkowej szacowanej mocy obliczeniowej centrum na poziomie 25 petaFLOPS.

Systemy Nvidia DGX A100 znalazły się też na pokładzie superkomputera AI budowanego przez Metę, nazwanego AI Research SuperCulster (RSC).

fot. Nguyen Dang Hoang Nhu – Unsplash