System sterujący inteligentnym domem podatny na ataki

Wraz z ciągłym wzrostem popularności urządzeń połączonych z internetem istnieje duże zapotrzebowanie na centra zawiadujące inteligentnymi domami. Urządzenia te znacznie ułatwiają zarządzanie domem, skupiając w jednym miejscu ustawienia wszystkich urządzeń i umożliwiając użytkownikom skonfigurowanie i zarządzanie swoimi urządzeniami za pośrednictwem interfejsów WWW lub aplikacji mobilnych. Niektóre z nich pełnią nawet funkcję systemu bezpieczeństwa. Z drugiej strony, jako swego rodzaju „łącznik", tego typu urządzenie stanowi atrakcyjny cel cyberprzestępców, którzy mogą wykorzystać je do przeprowadzenia zdalnych ataków. Podczas nowego badania eksperci z Kaspersky Lab odkryli, że konstrukcja nieuwzględniająca kwestii bezpieczeństwa w połączeniu z kilkoma lukami w zabezpieczeniach architektury inteligentnego urządzenia mogą umożliwić przestępcom dostęp do cudzego domu.

Po pierwsze, badacze odkryli, że podczas komunikacji z serwerem centrum wysyła dane użytkownika, łącznie z danymi uwierzytelniającymi logowanie, które są niezbędne w celu uzyskania dostępu do interfejsu WWW inteligentnego centrum - na które składa się identyfikator użytkownika oraz hasło. Można tu wymienić również inne informacje osobowe, takie jak numer telefonu użytkownika wykorzystywany do wysyłania alertów. Zdalny atakujący może pobrać archiwum zawierające te informacje poprzez wysłanie legalnego żądania do serwera, które obejmuje numer seryjny urządzenia. Z analizy wynika, że identyfikację numeru seryjnego umożliwia intruzom wykorzystanie bardzo prostych metod ich generowania.

Według ekspertów numery seryjne można złamać metodą siłową, wykorzystując do tego analizę logiczną, a następnie potwierdzić je za pomocą żądania do serwera. Jeśli urządzenie z danym numerem seryjnym jest zarejestrowane w chmurze, przestępcy otrzymają informacje potwierdzające. Następnie będą mogli zalogować się do konta WWW użytkownika i zarządzać ustawieniami połączonych z centrum czujników i sterowników.

Wszystkie informacje dotyczące wykrytych luk w zabezpieczeniach zostały zgłoszone producentowi i obecnie trwają prace nad usunięciem problemu.