Sztuczna inteligencja urośnie o 250% w ciągu pięciu lat

Według analityków, obecnie wartość globalnych wydatków na SI jest równa 21,5 mld dolarów. Jak szacują eksperci, w ciągu pięciu lat rynek urośnie o 53 mld dolarów i w 2023 roku będzie wart aż 75 mld dolarów. W latach 2017 - 2023 wartość technologii opartej na sztucznej inteligencji będzie rosła 36,2% rok do roku, szacuje Markets & Markets.

- Sztuczna inteligencja to rewolucja technologiczna, która już wkroczyła w nasze życie i z roku na rok będzie przyspieszać. Technologie oparte na SI zmieniają i zmieniać będą coraz to nowsze dziedziny życia i gospodarki - tłumaczy Lucjan Giza z BPSC i dodaje - Dzięki rosnącym wydatkom algorytmy są znacznie bardziej dokładne niż było to jeszcze kilka lat temu. Doskonale obrazuje to przykład PepsiCo - w rosyjskim oddziale firmy rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadza robot wykorzystujący sztuczną inteligencję.

Pozycja lidera niezagrożona

Globalnym liderem w wydatkach na sztuczną inteligencję są Stany Zjednoczone. Największa gospodarka świata w 2017 roku odpowiadała za 80% wydatków na całym globie, podaje IDC. Według prognoz ekspertów wspomnianej firmy do roku 2021 na pozycji lidera nie nastąpi zmiana. Spadnie tylko procentowy udział, za 3 lata Stany Zjednoczone będą odpowiadały z 75% wydatków w SI. Pozostałe kraje świata są daleko w tyle za Ameryką. Europa, Azja i Australia oraz Afryka odpowiadać będą łącznie za 15% nakładów.

Przemysł inwestuje najszybciej

Wydatki na sztuczną inteligencję najszybciej będą rosły w przemyśle. Według danych z kwietnia 2018 roku skumulowana roczna stopa wzrostu dla sztucznej inteligencji w przemyśle wyniesie aż 52,4%

Jak wynika z prognozy ekspertów, za pięć lat wartość rozwiązań technologii opartej na sztucznej inteligencji dla przemysłu sięgnie 4,9 mld dolarów. Będzie to ponad siedmiokrotny wzrost w porównaniu do jego obecnej wartości, która wynosi 633 mln dolarów.

Dzięki SI przedsiębiorstwa mogą nie tylko usprawnić procesy zarządzania działalnością, ale zredukują też koszty związane z rozwojem produktów. Dzięki cyfrowemu połączeniu systemów producentów i dostawców, możliwe będzie prawidłowe zarządzanie łańcuchem dostaw. Mechanizmy sztucznej inteligencji dostarczą przedsiębiorcom dokładnych informacji na temat dostępności mocy produkcyjnych oraz dyspozycyjności lub awarii maszyn dostawców.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL