Sztuczna inteligencja wchodzi do gry

To już nie sci-fi

Nie dziwi nas użycie AI choćby do zbadania zdolności kredytowej czy zaplanowania kampanii marketingowej – ale żeby stworzyła grę komputerową? A jednak...

Według serwisu VentureBeat pewien program sztucznej inteligencji zdołał opracować od podstaw całą grę wideo. Udało mu się wymyślić imiona, historie postaci, określone elementy rozgrywki, a nawet uroczy tytuł: „Candy Shop Slaughter".

Gra jest skończona i gotowa do uruchomienia na urządzeniach mobilnych; wykonał ją zamówiony przez stronę internetową OnlineRoulette.org system AI wywodzący się z programu o nazwie GPT-3.

Grafik przetrwa

Program jest w stanie przetwarzać dane o rozmiarach gigabajtów w celu utworzenia całych akapitów tekstu, które brzmią tak naturalnie, że można by przysiąc, że napisał je człowiek. I co ucieszy grafików, narzędzie przygotowało większość głównych elementów gry – nie opracowało jednak grafiki.

OnlineRoulette przeprowadziła ankietę wśród 1000 osób, aby sprawdzić, czy byłyby zainteresowane tym, co wymyślił program. Jak się okazało, ponad 76 procent ankietowanych chciało zagrać w „Ubój w sklepie ze słodyczami", a nieco ponad 65 procent zamierzało grę kupić. Co istotne, osobom biorącym udział w badaniu nie powiedziano, że wiele elementów gry jest dziełem sztucznej inteligencji; w efekcie wyniki ankiety robią jeszcze większe wrażenie.

To nie pierwszy raz, kiedy program AI zdołał opracować grę wideo od zera i na pewno nie ostatni.

Szybki jak AI

Niedawno świat gier obiegła informacja, że z pomocą centrum danych firmy NVIDIA dwie osoby były w stanie „wytrenować" sztuczną inteligencję w taki sposób, aby zaprojektowała ona własną, grywalną wersję „GTA 5". Co ciekawe, zajęło jej to ułamek czasu potrzebnego wykwalifikowanym programistom na zrobienie tego samego. Wszystko to było możliwe dzięki mocy sprzętowej centrum danych, które w zasadzie jest miniaturową wersją superkomputera.

Jednak aby sztuczna inteligencja naprawdę stała się autorem gier, potrzeba dużo więcej czasu i zasobów. Same wymagania sprzętowe są już dość wysokie i nieosiągalne dla typowego studia gier. Wyczyn jest jednak niesamowity i otwiera wiele możliwości dla branży gier wideo w przyszłości.

fot. Pixabay