Szybka ładowarka Apple

W oficjalnym sklepie Apple można już zakupić ładowarkę, która pozwoli na szybkie ładowanie tabletów oraz smartfonów z jabłkiem w logo. Akcesorium posiada 18W mocy i obsługuje standard USB C z Power Delivery - do ładowarki trzeba będzie więc dokupić stosowny kabel.

Za nową ładowarkę, która pozwoli naładować iPhone'a do 50% w około 30 minut trzeba zapłacić 149 złotych. Kabel USB C PD do Lightning od producenta to dodatkowy wydatek 99 zł.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL