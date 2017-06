T-Mobile z roamingiem w Unii Europejskiej tak jak w kraju

Na wakacjach czy w podróży służbowej rozmowy, SMS-y, MMS-y i Internet będą rozliczane także z pakietów krajowych. Użytkownicy nielimitowanych pakietów rozmów, SMS-ów i MMS-ów będą mogli z nich korzystać również w roamingu w UE.

W T-Mobile Polska zasada "Roam Like At Home" dotyczy zarówno abonentów jak i klientów usług na kartę. Od 15 czerwca br. wszyscy klienci T-Mobile, Heyah oraz tuBiedronka skorzystają z nowej oferty roamingowej pozwalającej na wykorzystanie krajowych pakietów usług również w Europejskim Obszarze Gospodarczym obejmującym UE oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein. Oznacza to, że w T-Mobile wszyscy użytkownicy nielimitowanych pakietów rozmów, SMS-ów i MMS-ów będą mogli z nich korzystać w całej Unii Europejskiej. W przypadku pakietów danych w roamingu w UE, główną zasadą jest, że im wyższy abonament czy opłata za usługi telekomunikacyjne zawierające pakiet danych, tym większy jest pakiet danych, z którego można skorzystać w roamingu bez dopłaty.

Równocześnie z opisanymi powyżej zmianami T-Mobile wprowadza Politykę uczciwego korzystania z roamingu w strefie roamingowej 1A, której szczegółowe zasady będą opisane w poszczególnych cennikach. Jej podstawowym celem jest zapobieganie niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z usług w roamingu np. stałemu korzystaniu z usług poza granicami kraju lub zorganizowanemu eksportowi kart SIM. W przypadku stwierdzenia, iż usługi roamingu są wykorzystywane dla celów innych niż okresowe podróże, T-Mobile może stosować dodatkowe opłaty w maksymalnej wysokości regulowanych stawek hurtowych.

Kupując jedną z ofert Supernet, abonenci otrzymają w opcji T1 za 29,95 złotych oprócz nielimitowanych rozmów dodatkowo możliwość wykorzystania 1,55 GB danych ze swojego krajowego pakietu w roamingu w UE, a w przypadku opcji T3 za 79,95 złotych będą to nielimitowane rozmowy i SMS-y oraz 4,1 GB danych do wykorzystania miesięcznie w roamingu w UE w ramach abonamentu opłacanego w kraju.

Dla wszystkich klientów T-Mobile na kartę, Heyah czy tuBiedronka krajowe pakiety minut, SMS-ów i MMS-ów do wszystkich sieci oraz pakiety danych, będą dostępne również w roamingu w UE. Dla przykładu w ofercie T-Mobile na kartę z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami oraz pakietem 10 GB w kraju, w roamingu w UE klienci otrzymają nielimitowane rozmowy i SMS-y oraz 1,25 GB danych w ramach pakietu opłaconego w kraju.

Dla przedsiębiorców, którzy korzystają z oferty Jump proFirma rozmowy, SMS-y i MMS-y w roamingu w UE są nielimitowane, a pakiety danych w zależności od wysokości abonamentu w kraju wynoszą od 0,65 GB aż do 18,55 GB miesięcznie.

Klienci T-Mobile będą mogli kontrolować koszty dostępu do Internetu w roamingu, ponieważ przed wyczerpaniem bezpłatnego pakietu danych mogą wybrać sposób dalszego korzystania z transmisji danych w UE. Będą dla nich dostępne trzy opcje: zablokowanie transmisji danych w roamingu, dalsze korzystanie w cenie 4 groszy za 1 MB do wyczerpania pakietu krajowego lub kupienie nowego pakietu danych. Od 15 czerwca br. T-Mobile będzie oferował klientom dwa dodatkowe 7-dniowe pakiety danych w roamingu w UE: 0,5 GB za 19,99 zł, oraz pakiet Internetu bez limitu danych z prędkością transmisji danych do 256 kb/s za 39,99 zł.

