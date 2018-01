TP-Link Neffos X1 Max z większą pamięcią dostępny w Polsce

Neffos X1 Max został wykonany z matowego aluminium, a dzięki zaawansowanym technologiom obróbki udało się uzyskać smukłe krawędzie i subtelne skosy. Urządzenie wyposażono w czytnik linii papilarnych, który znajduje się na tylnej ścianie.

Model X1 Max został wyposażony w technologię szybkiego ładowania. Dzięki niej ma wystarczyć 30 minut, aby naładować baterię o pojemności 3000 mAh do 50 procent. Za pracę i wydajność smartfonu odpowiada ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P10, wspomagany 4GB pamięci RAM oraz do 64GB wewnętrznej pamięci z możliwością rozszerzenia za pomocą kart microSD o pojemności do 128GB. Dodatkowy slot może obsługiwać kartę pamięci lub drugą kartę SIM.

Smartfon posiada 5,5-calowy ekran FHD IPS pokryty szkłem 2.5D Corning Gorilla Glass, a zastosowana technologia TDDI ma poprawiać czułość dotykową i zwiększać precyzję. Smartfony TP-Link Neffos z serii X otrzymały tylny aparat 13MP z sensorem Sony, matrycą BSI (backside illumination), soczewką 5P i funkcją PDAF (phase-detection auto-focus) o szybkości 0,2 s. Przesłona ma wartość f/2.0.

Telefony TP-Link Neffos X1 Max działają w oparciu o system Android 7.0 Nougat, który został zmodyfikowany nakładką NFUI 2.1. Z początkiem lutego otrzymają aktualizację do nowej ulepszonej wersji- NFUI 7.0.

Smartfon jest już dostępny w polskich sklepach w cenie 799 zł.