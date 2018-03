TS-253Be oraz TS-453Be – czterordzeniowe NAS-y z obsługą M.2 SSD oraz 10GbE

Urządzenia wyposażone są w czterordzeniowe procesory Intel Celeron J3455 1.5GHz (w trybie burst do 2.3 GHz), 2GB/4GB DDR3L pamięci RAM (obsługują do 8GB), dwa porty Gigabit LAN. Nowe NAS-y obsługują nośniki HDD i SSD SATA 6Gb/s i oferują szybkość zapisu/odczytu na poziomie 225 MB/s (takiej samej wydajności można oczekiwać w przypadku korzystania ze wspieranego sprzętowo szyfrowania AES-NI). Modele TS-x53Be obsługują migawki, co pozwala użytkownikom na szybkie przywrócenie danych w przypadku ich omylnego skasowania, awarii lub ataku oprogramowania ransomware.

W gnieździe PCIe użytkownik może zainstalować kartę QNAP QM2, pozwalającą na podłączenie dwóch modułów M.2 SSD (do obsługi funkcji SSD caching) i korzystanie z łączności 10GbE (10GBASE-T LAN). Dzięki wsparciu dla technologii Qtier (auto-tiering) seria TS-x53Be pozwala użytkownikom z małych i średnich firm na optymalne wykorzystanie potencjału serwera storage. Alternatywnym rozwiązaniem może być zainstalowanie np. karty 10GbE 10GBASE-T/ SFP+, modułu USB 3.1 Gen2 lub bezprzewodowej karty QNAP QW-AC2600 - wszystko zależy od potrzeb użytkownika.

Nowe urządzenia oferują pięć portów USB Type-A (jeden z obsługą funkcji one-touch copy), pozwalających np. na szybkie kopiowanie dużych plików. QNAP TS-253Be oraz TS-453Be obsługują również dwukanałowe sprzętowe kodowanie i dekodowanie wideo 4K H.264/H.26, co pozwala na odtwarzanie plików multimedialnych najwyższej jakości na podłączonych do NAS-a urządzeniach. Zintegrowany głośnik umożliwia korzystanie z alertów audio i odtwarzanie plików dźwiękowych (urządzenia można też oczywiście podłączać do zewnętrznego głośnika - przez złącze a 3.5mm audio jack). Dwa wyjścia HDMI obsługują wideo o maksymalnej rozdzielczości 4K 30Hz display. Użytkownicy mogą również dokupić pilota QNAP RM-IR004 i z pomocą aplikacji QButton samodzielnie zdefiniować funkcje przypisane do poszczególnych przycisków.

Modele z serii TS-x53Be umożliwiają użytkownikom korzystanie z bogatego zbioru aplikacji dostępnych w App Center. IFTTT Agent oraz Qfiling umożliwiają np. automatyzowanie określonych zadań w celu zwiększenia wydajności i produktywności. Qsirch to pełnotekstowa wyszukiwarka, pozwalająca na błyskawiczne znalezienie na dysku NAS-a wszelkich danych, a Qsync oraz Hybrid Backup Sync upraszczają udostępnianie i synchronizowanie plików pomiędzy różnymi urządzeniami. Cinema28 jest wygodnym narzędziem do zarządzania plikami,

Surveillance Station to aplikacja do monitoringu wizyjnego oferująca 4 darmowe kanały dla kamer IP (i możliwość korzystania z max. 40 kamer po wykupieniu dodatkowych licencji), zaś QVR Pro integruje funkcje monitoringu w systemie QTS, oferując użytkownikom możliwość przydzielania przestrzeni dyskowej dla nagrań, dostępne na różne platformy oprogramowanie klienckie, pełną kontrolę nad kamerami oraz inteligentny, bazujący na Internecie Rzeczy, system zarządzania wydarzeniami.

Użytkownicy mogą też hostować na nowych urządzeniach maszyny wirtualne - korzystając z aplikacji Virtualization Station oraz Container Station. Przestrzeń dyskową nowych NAS-ów można łatwo rozbudowywać, używając do tego obudów rozszerzających (8-dyskowej UX-800P lub 5-dyskowej UX-500P) lub funkcji QNAP VJBOD, która pozwala na rozszerzenie pamięci NAS-a o nieużywaną przestrzeń dyskową innych urządzeń QNAP NAS.

Specyfikacja nowych modeli

● TS-253Be-2G: obsługuje 2 x dysk 3,5" HDD lub 2,5" HDD/SSD, 2GB DDR3L RAM

● TS-253Be-4G: obsługuje 2 x dysk 3,5" HDD lub 2,5" HDD/SSD, 4GB DDR3L RAM

● TS-453Be-2G: obsługuje 4 x dysk 3,5" HDD lub 2,5" HDD/SSD, 2GB DDR3L RAM

● TS-453Be-4G: obsługuje 4 x dysk 3,5" HDD lub 2,5" HDD/SSD, 4GB DDR3L RAM